الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 أخرين في تصادم ملاكي مع باص مدارس بالسلام (صور)

تصادم ملاكي مع باص
تصادم ملاكي مع باص مدارس بالسلام، فيتو

لقي شخص مصرعه بينما أصيب ٧ آخرين بإصابات بالغة في تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص مدارس بالسلام وعززت الإسعاف ب٤ سيارات لموقع الحادث.

 

 

 

وعلي الفور انتقل فريق من المباحث العامة لموقع الحادث وقاموا بعمل كردون امني.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حوادث طرق

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادثالسير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

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يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه، تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المروربما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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النيابة العامة حوادث طرق نيابة العامة تفادي حوادث السير المباحث العامة

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