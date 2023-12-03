فيديو مرعب يرصد لحظة مقتل ميكانيكي على يد سمكري في الوايلي

حصلت “فيتو” علي فيديو يرصد لحظة مقتل شاب عشريني يعمل ميكانيكي في منطقة الوايلي بالعباسية على يد سمكري بعد مشادة بينهما حيث استل السمكري نصلا معدنيا وقام بطعن الميكانيكي به عدة طعنات.



التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل شاب عشريني على يد سمكري

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة تفاصيل مقتل شاب يبلغ من العمر 20 سنة، على يد مسن بمنطقة «الوايلي».

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه يعمل في ورشة ميكانيكا يمتلكها أبوه وجده، وأثناء عمله ذهب إلى «السوبر ماركت» لشراء بعض المستلزمات، إلى أن مرّ على المتهم الذي اعترض طريقه ومنعه من المرور.

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محرر فيتو يحاور اسرة المجني عليه

وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهم تشاجر مع المجنى عليه وطعنه عدة طعنات وسقط المجني عليه على الأرض وكان على قيد الحياة، ثم نهض مرة أخرى؛ فعاود المتهم طعنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغًا من أهالي المنطقة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة شاب عمره 20 سنة مُصاب بعدة طعنات.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.