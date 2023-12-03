الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يشارك في احتفالية أمانة المراكز الطبية المتخصصة بذوي الهمم

محافظ الدقهلية يشارك
محافظ الدقهلية يشارك في احتفالية أمانة المراكز الطبية،فيتو

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم " قادرون باختلاف ".

وياتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم والقدرات الخاصه وتلبية كافة مطالبهم ومشاركتهم احتفالهم السنوي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد في احتفالية أمانة المراكز الطبية المتخصصة بذوي الهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم من داخل نادي الحوار بالمنصوره.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحه، والدكتور حازم مرسي مساعد رئيس الامانه العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية،  والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والنائب وحيد فوده عضو مجلس النواب، والنائبة نسرين عمر عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالرحمن الزيني مدير إدارة الاسنان بالامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد حشيش مدير مستشفي المنصوره الدولي، والدكتور محمد عيد مدير مستشفي المنصوره التخصصي.

وقال " مختار " أتوجه بخالص الشكر والتقدير  للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكامل لذوي الهمم والذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده والذي وجه  بتلبية كافة احتياجاتهم ومشاركتهم كافة احتفالاتهم.

كما قال  " المحافظ " أوجه شكري وتقديري لكل ام مصريه سهرت الليالي وكافحة من أجل تربية أبنائنا من ذوي الهمم وتحملت المشاق والصعاب من أجلهم.

وأكد " مختار " أن ذوي القدرات الخاصة هم شريك أساسي في هذا الوطن بل هم كنز ثمين في هذا المجتمع مشيرًا إلي تقديم كافة الدعم لهم وأن مكتبه مفتوح دائما لهم.

وأشار " المحافظ " الي ذوي الهمم قائلًا انتم طاقة امل ونور لنا جميعا نستمد قوتنا وعزيمتنا منكم لمواصلة العطاء وبذل كل ما هو نفيس من أجل الوطن.

وثمن " المحافظ " دور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وجميع قيادات الصحه علي دعمهم لهذه الاحتفالية وعلي دعمهم الكامل لكافة القطاعات الطيبة بالمحافظة.

وقدم مساعد رئيس الامانه العامة للمراكز الطبية المتخصصة درع الأمانة الي محافظ الدقهلية تقديرا لدوره ودعمه للقطاعات الطبية بالمحافظة، وقاموا بتكريم جميع المشاركين من ذوي الهمم في الاحتفالية.

الاحتفال باليوم العالمي الأمانة العامة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم العالمي لذوي الهمم هشام آمنة وزير التنمية المحلية ذوي الهمم والقدرات الخاصة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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