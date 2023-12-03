الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهما 7 قطع سلاح و20 كيلو مخدرات بأسيوط وأسوان

سقوط 4 عناصر إجرامية،فيتو
سقوط 4 عناصر إجرامية،فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط  4 عناصر إجرامية بحوزتهما 7 قطع سلاح و20 كيلو مخدرات بأسيوط وأسوان. 


 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى مركزى شرطة (الفتح - إدفو) بمديريتى أمن ( أسيوط - أسوان) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى غير المشروع.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم. 

 
مديرية أمن أسيوط

تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الفتح  وبحوزتهما (16 كيلو جرام لمخدر الأفيون – بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى و8 خزينة لذات العيار- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 دراجة نارية "إحداهما بدون لوحات" – ميزان حساس).


وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إدفو   وبحوزتهما (4 كيلو جرامات لمخدر الأيس "شابو" – بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سيارات ربع نقل "بدون لوحات" – ميزان حساس – ماكينة عد نقود – قطعة مشغولات ذهبية – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,920,000) جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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