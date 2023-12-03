تقدم كبير لرئيس الوزراء الهندي قبل الانتخابات العامة
تقدَّم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الحاكم في الهند، في ثلاث من أربع ولايات، بانتخابات إقليمية مهمة، اليوم الأحد؛ ما يشير إلى تقدم كبير لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة المقررة، في غضون ستة أشهر.
فقد صوتت ولايات راجاستان وماديا براديش وتشاتيسجاره الواقعة في وسط الهند وكذلك ولاية تيلانجانا الجنوبية الشهر الماضي في المرحلة الأخيرة من الانتخابات الإقليمية قبل الانتخابات الوطنية المقررة بحلول مايو عندما يسعى مودي للفوز بولاية ثالثة.
كان حزب بهاراتيا جاناتا متقدمًا في جميع الولايات الثلاث الرئيسة، حسبما أظهرت اتجاهات التصويت من عمليات الفرز التي تنقلها المحطات التلفزيونية.
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