التموين: استيراد الأرز من الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي مع اقتراب شهر رمضان

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك اكتفاء ذاتيا من سلعة الأرز، وليس هناك نقصا في المعروض.

استيراد الأرز من الهند

وأضاف وزير التموين أنه تم استيراد الأرز من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة و استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وأكد وزير التموين توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار وصفها بـ"المعقولة"مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لمنع ارتفاع الأسعار، ولكن أسعار السلع تتأثر بالأسعار العالمية في الخارج وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

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المخزون الاستراتيجي من السلع

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال الوزير: إنه يجري حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

معرض نيبو للذهب

وافتتح الدكتور علي المصيلحي زير التموين صبح اليو فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة الذي يقام في تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجارى بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة المصوغات والموازين إضافة إلي أكثر من 200 عارض من كبري شركات الذهب المحلية والعربية والاجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض "نبيو" تتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

ووجه الوزير بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتى تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافه إلي عدد 41 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 102 كجم.

ويشهد المعرض نبيو في دورته الحالية مشاركة تشارك ماستر جولد ايجيبت تشكيلة المجوهرات المشغولات الذهبية الذكية بمجموعة من أحدث موديلات العالمية التى تناسب إطلالة عام 2024.

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