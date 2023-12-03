ابتكار جديد مستوحى من الأخطبوط

كشفت دراسة جديدة أن البشر يمكنهم امتلاك قدرات مماثلة للأخطبوط، بتقنية جديدة تستخدم نموذج انتشار الانحناء والاستطالة مثل الأخطبوط.

وتعرف حركات الأخطبوط تقنيًا بـ"انتشار الانحناء"، وهي حركة مرنة تنتقل مثل الموجة حتى الطرف قبل أن تلتف حول الفريسة، حيث يحتوي كل مجسٍّ على صفوف مصاصات للمساعدة في الإطباق على الضحية.

ذراع الأخطبوط الناعمة

ويسمى الابتكار الجديد بـ"ذراع الأخطبوط الناعمة المتكاملة إلكترونيًا"، ووصفه مبتكروه بأنه "نموذج انتشار الانحناء والاستطالة للتحرك والوصول والإمساك بطريقة بسيطة ولكنها فعالة".

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ذراع الأخطبوط الناعمة المتكاملة إلكترونيًا، فيتو

وعلى الرغم من أن ذلك قد لا يبدو عمليًا، إلا أنه يمكن للبشر تشغيله بقفاز إصبع واحد فقط للتحكم في وصول الذراع وإمساكه داخل مستواه وخارجه، حسب موقع ياهو.

الإمساك بالأشياء تحت الماء

من جانبه، قال لي وين، الباحث في الروبوتات في جامعة بيهانج في بكين الذي قاد البحث، لمجلة Nature: "قررنا تنفيذ هذا المشروع لأننا رأينا كيف يلتقط الأخطبوط فريسته بطريقة أنيقة.. هذا ليس الاختراع الأول الذي يعتمد على تشريح الأخطبوط.. ففي العام الماضي، اخترع أستاذ الهندسة الميكانيكية مايكل بارتليت وباحثون من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا القفاز الثُماني الذي يسمح بالإمساك بالأشياء بشكل آمن تحت الماء مثل الأخطبوط.. وكما أوضح بارتليت، فإن معظم المواد اللاصقة التي يصنعها الإنسان لا تعمل تحت الماء، لكن الأخطبوط يظهر هذه القدرة بمصاصاته".