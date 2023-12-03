أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

خلال الأيام الماضية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات لما وصف بـ"زفاف القرن" بين الأمريكيين مادلين بروكواي وصديقها جاكوب لاجرون.

ويبدو أن “عين الحسود” أصابتهما، حيث يواجه العريس خطر السجن المؤبد.

فقد وقف جاكوب لاجرون 29 عامًا، في قاعة محكمة مقاطعة تارانت يوم الخميس الماضي، بتهمة الاعتداء على 3 ضباط شرطة بفتح النار عليهم في تكساس في مارس الماضي.



ويهدد لاجرون خطر السجن مدى الحياة أو عقوبة لا تزيد عن 99 عامًا ولاتقل عن 5 أعوام.

Advertisements

وحسب صحيفة دالاس مورنينج نيوز، أظهرت الوثائق عرض صفقة على المتهم للإقرار بالذنب مقابل السجن 25 عامًا من قبل المدعي العام لمقاطعة تارانت، حسب موقع بيبول.

وذاع صيت المتهم بعد أن تداولت العديد من المنافذ أخبار زواجه بمادلين بروكواي، الذي عرف بـ "زفاف القرن" بعد أن أنفق الزوجان 59 مليون دولار على الاحتفال الذي استمر 5 أيام في باريس، فرنسا.

يشار إلى أن الزوجة بروكواي، 27 عامًا هي ابنة بوب بروكواي، صاحب وكالة مرسيدس بنز في فلوريدا، وهي رائدة أعمال في فرت وورث.