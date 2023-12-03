الأحد 03 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

بعد تجربة ناجحة، دواء شائع لضغط الدم يزيد العمر ويبطئ الشيخوخة

الشيخوخة، فيتو
الشيخوخة، فيتو

توصلت دراسة جديدة إلى أن عقارا لارتفاع ضغط الدم يبطئ الشيخوخة في الديدان، وهو تأثير يمكن أن "يساعد افتراضيا" البشر على العيش لفترة أطول والحفاظ على صحة جيدة في سنوات العمر الأخيرة.

وأظهرت الدراسة أن "ريلمينيدين" مكّن ديدان من صنف "Caenorhabditis elegans" الصغيرة والكبيرة من العيش أطول، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة "الشيخوخة".

وقال عالم الشيخوخة الحيوية الجزيئية جواو بيدرو ماجالهايس، من جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة: "لأول مرة  تمكنا من إظهار أن الريلمينيدين يمكن أن يزيد من العمر".

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ودودة "C. elegans" هي المفضلة للدراسات، لأن العديد من جيناتها لها أوجه تشابه مع نظيراتها في جينوم البشر.

دواء مضاد للشيخوخة

وخلصت الدراسة إلى أن دواء ارتفاع ضغط الدم هذا يمكن أن يمنح نفس الفوائد مثل اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

وما يجعل ريلمينيدين مرشحا واعدا كدواء مضاد للشيخوخة هو أنه يمكن تناوله عن طريق الفم، وهو يوصف من قبل الأطباء بالفعل على نطاق واسع، وآثاره الجانبية نادرة وخفيفة نسبيا (تشمل الخفقان والأرق والنعاس في حالات قليلة).

وقال الباحثون: إنه لا يزال هناك طريق طويل لقطعه في معرفة ما إذا كان الريلمينيدين سيعمل كدواء مضاد للشيخوخة للبشر، لكنهم أبدوا تفاؤلهم بالعلامات المبكرة في اختبارات الديدان.

وعلى الرغم من أن عوامل الشيخوخة لا تزال غير مفهومة بشكل كامل، إلا أن الخبراء يقسمونها إلى فئتين، شيخوخة داخلية وأخرى خارجية.

ترجع الشيخوخة الداخلية إلى عوامل وراثية، بينما يمكن أن تعزى الشيخوخة الخارجية إلى خيارات نمط الحياة مثل استهلاك الكحول والتدخين والنظام الغذائي وممارسة الرياضة والإجهاد.

 

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