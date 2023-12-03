ضبط 80 طن سكر مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في البحيرة
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمركز إدكو، أسفرت عن ضبط 80 طن سكر مدعم خاص بمبادرات مكافحة الغلاء، والذي يتم بيعه للمواطنين بسعر 27 جنيها قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق وذلك لإعادة بيعهم بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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