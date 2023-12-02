صفارات الإنذار تدوي في بلدات شمال إسرائيل

دوت صفارات الإنذار مساء اليوم السبت، في بلدات شمال إسرائيل، المحاذية لمناطق جنوب لبنان.

وأفادت تطبيقات التحذير من الصواريخ التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار من الصواريخ انطلقت في الكثير من البلدات في عمق شمال تل أبيب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن إذاعة "كان" الإسرائيلية قولها إنه "لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية".

يأتي ذلك، في وقت شهدت فيه جبهة جنوب لبنان، اليوم السبت، تصعيدًا جديدًا في العمليات العسكرية على جانبي الحدود بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ "حزب الله" أكثر من عشر هجمات على مواقع وثكنات إسرائيلية في رأس الناقورة، إذ سجل انفجار صاروخ اعتراضي أطلقته منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وشملت العمليات موقع "بركة ريشا" وموقع "جل العلّام"، ومقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية، كما استهدف الحزب موقع تلة الراهب وحاميته لمرتين، وهو يطل على عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

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