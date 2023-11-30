حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

حالة من الحزن والحداد تسود في الفلبين، بعد أن أعلنت منظمة "بيتا" المعنية بحقوق الحيوان، اليوم الأربعاء، وفاة أنثى فيل قضت نحو 5 عقود بمفردها في قفص بحديقة حيوان، بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وأوضحت منظمة أنصار المعاملة الأخلاقية للحيوانات "بيتا" إن مالي توفيت، الثلاثاء الماضي، داخل قفصها الخرساني في حديقة حيوان مانيلا، حيث ظلت محبوسة لمدة 46 عامًا.

بسبب اللامبالاة والجشع

وأعلنت بيتا، في بيان: "بسبب اللامبالاة والجشع، ماتت الفيلة مالي بنفس الطريقة التي عاشت بها لنحو 50 عامًا: وحدها في قفصها الخرساني في حديقة حيوان مانيلا".

وقد انضم المشاهير في جميع أنحاء العالم، مثل الدكتورة جين جودال وبول مكارتني، إلى حملة منظمة "بيتا" للدعوة إلى إطلاق سراح مالي في محمية، حيث كان من الممكن أن تستمتع بصحبة الفيلة الأخرى.

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وأشارت بيتا: "قضت حديقة حيوان مانيلا ومدينة مانيلا على مالي بالحبس الانفرادي لعقود، ما يعد تعذيبًا لإناث الفيلة، اللاتي من الطبيعي أن تقضي حياتها بين أمهاتها وشقيقاتها، وتحمي بعضها بعضًا وتربي صغار بعضها بعضًا".

من جانبه، قال عمدة مدينة مانيلا، هوني لاكونا بانجان، إن سبب وفاة مالي لم يتم تحديده بعد.

وقد كانت مالي هي مصدر الجذب الرئيسي في حديقة حيوان مانيلا.

يشار إلى أن مالي كانت هدية من سريلانكا للسيدة الأولى الفلبينية إيميلدا ماركوس في عام 1977، حيث كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط عندما وصلت إلى مانيلا.