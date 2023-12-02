جامعة المنصورة تحصل على 4 نجوم في تصنيف QS Stars

نجحت جامعة المنصورة في تحقيق إنجاز دولي جديد والحصول على أربعة نجوم في تقييم هيئة التصنيف العالمي للجامعات "QS Stars"، والتي تعتبر إحدى أفضل ثلاث أنظمة لتقييم الجامعات العالمية من حيث الأهمية والتأثير.

جامعة المنصورة، فيتو

ويعتمد تقيم QS Stars على مجموعة من المعايير التي تقيس بدقة أداء الجامعة في عدة مجالات من أهمها جودة التعليم، والبحث العلمي والابتكار، الاتفاقيات والشركات الدولية، وغيرها من المعايير التي استطاعت جامعة المنصورة أن تحقق فيها تميزًا دوليًا مشهودًا.

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ويأتي هذا الإنجاز العظيم لجامعة المنصورة في إطار رؤية الجامعة للارتقاء بمختلف المناحي العملية والتعليمية والبحثية والخدمية، وتطبيق استراتيجيات دولية تواكب التطورات العالمية من حيث جودة التعليم، واستخدام أساليب تعلم حديثة، وإنشاء برامج ومقررات دراسية جديدة، وإنشاء درجات علمية دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات العالمية المرموقة والمتميزة.

جامعة المنصورة، فيتو

وعلي صعيد آخر، كان طلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية نجحوا في تحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء، وذلك اسهامًا في بناء جيل من الصيادلة المؤهلين والملتزمين بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع، وفي إطار الجهود الرائدة لكلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية في مجال العلوم الصيدلانية، والتزاما من الجامعة بتطوير مهارات طلابها العملية والابتكارية مما يعزز من إكسابهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، وهذا تحت رعاية الدكتور شريف خاطر - رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الشيخ - مدير برنامج فارم د - صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، وإشراف الدكتور يحيى أمين، والدكتورة أمل فتحي.

وقام طلاب المستوى الثاني بكلية الصيدلة بتحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء شراب وذلك ضمن أنشطة قسم ال Pharmacognosy ولتدريب الطلاب على أرض الواقع واعتماد التعليم المبني على المشاريع Project Based Learning (PBL).

و تم تنظيم الطلاب إلى مجموعات، وشارك ١٠ طلاب بكل مجموعة بالتجربة كخطوة أولية في إعداد دواء شراب من مستخلص عشبي مع تسليمه في علبة واختيار تصميم مميز ووضع اسم تجاري مُبتكر له يعكس جودة وفعالية الدواء، بالإضافة إلى سعر الجمهور ووضع نشرة داخلية.

جدير بالذكر أن هذا النشاط هدف إلى تعزيز التعاون الفعّال بين الطلاب وقدرتهم على تحويل المفاهيم النظرية إلى منتجات عملية قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز توجهاتهم نحو البحث والابتكار في ميدان الصيدلة.