جامعة سندرلاند بالمملكة المتحدة تمنح محمد لطفي الدكتوراه الفخرية

منحت جامعة سندرلاند بالمملكة المتحدة، إحدى الجامعات الحكومية البحثية ذات المكانة الدولية في شمال شرق إنجلترا، الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الدكتوراه الفخرية في التعليم؛ تقديًرا لمسيرته المهنية، وبصمته الواضحة في مجال تدويل التعليم العالي، وتقديرًا لما حققه من إنجازات أثناء فترة عمله بجامعة سندرلاند، وإنجازاته المهنية العديدة والمتنوعة خلال تاريخه العلمي في مجال التعليم العالي منذ أكثر من 30 عامًا.

وثمنت جامعة سندرلاند في خطابها للدكتور محمد لطفي، تاريخه العلمي المشرف، ومسيرته المهنية البارزة.

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الجامعة البريطانية فى مصر



وتسلم الدكتور "لطفي"، الدكتوراه الفخرية، من السير ديفيد بيل Sir David Bell، رئيس جامعة سندرلاند، في الحفل الذى أُقيم بحرم الجامعة بإنجلترا وتوجه الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، في كلمته التى ألقاها خلال الحفل، بخالص الشكر والتقدير إلى أسرته التي تواجدت معه أثناء الحفل، ولأساتذته وزملائه وجميع من قدم له الدعم أثناء مسيرته العلمية.

كما توجه الدكتور "لطفي"، بالشكر إلى جامعة سندرلاند على هذا التكريم، مؤكدًا أنها صرح تعليمي عظيم وجامعة مرموقة ومشهورة عالميًا، وتساهم بشكل كبير في نمو وتطوير قطاع التعليم العالي في إنجلترا، مؤكدًا شعوره بالفخر بهذا التكريم لأنه يعد بمثابة تقديرًا لما بذله من مجهودات خلال سنوات عمله وصولًا إلى تعيينه رئيسًا للجامعة البريطانية في مصر، والتي تعد من أكبر وأهم وأعرق الجامعات الخاصة في مصر.

جامعة سندرلاند

وشغل الدكتور محمد لطفي منصب مدير إدارة التعليم الدولي بجامعة سندرلاند بالمملكة المتحدة عام 2008، كما كان أستاذًا مشاركًا في كلية علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا وعلى المستوى الأوروبي كما شغل منصب عضو مجلس إدارة الماجنا كارتا في بولونيا Magna Charta Observatory الداعمة للقيم والحقوق الأساسية واستقلالية التعليم والبحث بالجامعات، منذ عام 2011 وحتى 2019، ويتقلد حاليًا منصب سفيرًا بالماجنا كارتا، وهو نائب الرئيس الأسبق لجامعة كارديف متروبوليتان في ويلز وكذلك جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة.

كما شغل منصب مستشار مؤسسة قيادة التعليم العالي بالمملكة المتحدة، وعضو بالمجلس الأكاديمي لبرنامج القادة في التعليم العالي الدولي بها، Leadership Foundation for Higher Education.

وتعد جامعة سندرلاند بالمملكة المتحدة، والتي تأسست عام 1901، واحدة من أهم المؤسسات التعليمية والبحثية، كما أنها غنية بالعلماء في كل المجالات العلمية والبحثية والإدارية حيث تم تصنيفها ضمن أفضل 50 جامعة في دليل Guardian University Guide لعام 2024، كما تم الاعتراف بسندرلاند دوليًا كجامعة رائدة، حيث حصلت على خمس نجوم للتدريس والشمولية وقابلية التوظيف والمرافق في تصنيفات جامعة QS العالمية لعام 2023.