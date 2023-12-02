حملات أمنية في بني سويف والقليوبية تضبط أسمدة ومواد غذائية مغشوشة
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "بنى سويف – القليوبية".
أسفرت جهودها عن ضبط بمديرية أمن بنى سويف فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والمبيدات والمخصبات الزراعية" تم ضبط (مخزن، محل "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (150,5 طن أسمدة زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر.
وفى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (مخزن "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (6155 قطعة مواد غذائية) بدون بيانات ومجهولة المصدر.
وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (50) قضية متنوعة.
وفى مجال تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات تم ضبط (42) مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق مديرية أمن "القليوبية" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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