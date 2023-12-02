السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الأسماك اليوم السبت 2-12-2023 بالدقهلية

الاسماك اليوم، فيتو
الاسماك اليوم، فيتو

 أسعار الأسماك، تواصل أسعار الأسماك اليوم السبت استقرار أسعارها، بجميع منافذ وشوادر الأسماك في محافظة الدقهلية.

وتقدم "فيتو" أسعار السلع الغذائية بشكل يومي تلبية لرغبة متابعيها في البحث عن الأسعار.

وجاءت أسعار الأسماك كالآتي:

أسعار الجمبري

سعر كيلو الجمبري الصغير من 100 إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الوسط من 150 إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الجامبو من 300 يصل إلى 370 جنيها.

سعر كيلو الجمبري المجمد 140 جنيها.

Advertisements

أسعار الأسماك بالدقهلية

سمك البلطي الأسواني ما بين 40 إلى 80 جنيهًا

فيليه أسماك البلطي من 40 إلى 125 جنيها.

سعر سمك الموزة ما بين 60 إلى 75 جنيهًا.

سعر السبيط والكاليماري بين 170 جنيها و250 جنيها.

سعر كيلو البياض البلدي 70 جنيها.

سعر كيلو القراميط 50 إلى 85 جنيها.

سعر كيلو الكاليماري 80 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

 سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 إلى 140 جنيها.

سعر السردين المجمد 40 إلى 60 جنيها.

سعر سمك البوري ما بين 70 إلى 130 جنيهًا.

سعر الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 200 جنيه.

سعر كيلو سمك البلطي

سعر كيلو سمك البلطي من 40 إلى 80 جنيها.

سعر سمك المكرونة السويسي من 55 إلى 95 جنيها.

سعر كيلو البوري من 60 إلى 110 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا من 50 إلى 125 جنيها.

أخبار مصر: إسرائيل تواصل إبادة سكان غزة، مقطع فيديو يهز تركيا، قصة سيدة حقنت أطفالها بالأنسولين بقليوب، بشرى عن أسعار السيارات

رابطة السيارات تتنبأ بخفض أسعار السيارات عام 2024

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الاسماك اليوم أسعار الأسماك بالدقهلية أسعار الأسماك أسعار السلع الغذائية البلطي الاسواني الاسماك اليوم اسعار الجمبرى

مواد متعلقة

سعر اليورو أمام الجنيه صباح اليوم السبت 2-12-2023

ارتفاع أسعار السلع الغذائية يربك السوق المصري.. الشركات تبحث عن بدائل لتقليل التكلفة.. وشركتان يرفعان أسعارهما بدءًا من اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر

الأكثر قراءة

إحباط 33 محاولة تهريب بجمارك مطار القاهرة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة يانج أفريكانز التنزاني

ارتفاع سعر جرام الذهب، حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر اليوم

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني والقناة الناقلة

غدا، إيقاف عدد من القطارات عن العمل لهذه الأسباب

علاوات يستحقها الموظفون في الحكومة خلال عام (إنفوجراف)

ضربات مستمرة لمؤشر الدولار الأمريكي، أين تتجه حركة العملة الخضراء

ارتفاع أعداد شهداء غزة لـ 240 منذ انتهاء الهدنة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 3-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 3-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

تحت الصفر بـ 40 درجة، أبرد مكان في العالم، كيف يعيش سكانه؟

بث فيديو هز تركيا، أنقرة تحقق مع الصحفي الإخواني صابر مشهور

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

علاوات يستحقها الموظفون في الحكومة خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد به نص، دعاء صباح خاص بالزوج والزوجة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية