السبت 02 ديسمبر 2023
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منوعات

تراجع إنتاج شيكولاتة رأس السنة، لهذين السببين

تراجع إنتاج الشيكولاتة
تراجع إنتاج الشيكولاتة في ألمانيا، فيتو

أعلن في ألمانيا عن تراجع إنتاج الشيكولاتة هذا العام، فقد أنتجت شركات صناعة الحلوى الألمانية في هذا العام نحو 167 مليون قطعة من شيكولاتة سانتا كلوز، ورأس السنة الميلادية، بتراجع بنسبة 1% مقارنة بعددها في العام الماضي، وذلك حسبما أعلن اتحاد هذه الشركات "بي دي إس آي".

وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد كارستن بيرنوت:" اتضح في الأزمنة الصعبة والمضطربة أن الحلوى تعد من المتع الصغيرة في الحياة اليومية، وينطبق هذا بشكل خاص على شوكولا بابا نويل المحبوبة والتي تجلب الكثير من السعادة بمناسبة قرب يوم عيد القديس نيكولاوس وعيد الميلاد".

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التضخم والطقس

وذكرت متحدثة أن سبب التراجع الطفيف في عدد القطع المنتجة يعود إلى التضخم، بالإضافة إلى الطقس الجيد في أكتوبر الماضي، وذكرت أن الطلب على شوكولا سانتا كلوز من جانب الكثير من الناس لم يكن كبيرا في مستهل البيع بسبب ذلك.


ووفق الاتحاد، تم تسليم نحو ثلثي شوكولا سانتاكلوز ورجل عيد الميلاد خلال الأسابيع الماضية إلى محلات تجارة المواد الغذائية الألمانية، والمتاجر الكبرى، ومحلات تجارة التجزئة المتخصصة، بينما تم تصدير أكثر من ثلث هذه الشيكولاتة إلى الخارج.

 

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شيكولاتة سانتا كلوز الحياة اليومية شوكولا بابا نويل عيد الميلاد عيد القديس نيكولاوس رأس السنة الميلادية

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