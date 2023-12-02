السبت 02 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

٥ علاجات منزلية للتخلص من قشرة الرأس

علاج قشرة الرأس،
علاج قشرة الرأس، فيتو

توجد مجموعة متنوعة من الطرق للمساعدة في علاج قشرة الرأس، وقد تكون العلاجات الطبيعية مثل زيت شجرة الشاي وتغييرات النظام الغذائي وصودا الخبز فعالة مثل المنتجات الطبية.

وتتميز قشرة الرأس بظهور رقائق بيضاء مثيرة للحكة على فروة الرأس والتي قد تكون غير مريحة، ويعاني ما يقرب من 50% من سكان العالم من القشرة مرة واحدة على الأقل في حياتهم طبقًا لموقع "Healthline" الطبي.

قشرة الرأس، فيتو

وقد يكون سببه عوامل متعددة، كما يلي:

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جلد جاف

التهاب الجلد الدهني

الحساسية لمنتجات الشعر

نمو خميرة الملاسيزية، وهي نوع من الفطريات

على الرغم من وجود الكثير من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) والمصممة لعلاج قشرة الرأس، إلا أن هذه العلاجات المنزلية الخمس البسيطة قد تكون فعالة بنفس القدر.

1. زيت شجرة الشاي

تاريخيًا، تم استخدام زيت شجرة الشاي للمساعدة في علاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والصدفية، وقد يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للفطريات، مما قد يساعد في تخفيف أعراض القشرة.

وتشير الأبحاث إلى أن زيت شجرة الشاي فعال في مكافحة مرض الملازيسيا، والذي قد يسبب التهاب الجلد الدهني والقشرة، وجدت دراسة أخرى أن وضع أنسجة المشيمة المنقوعة في زيت شجرة الشاي على الجلد كان أكثر فعالية من العلاج المضاد للفطريات الموصوف طبيًا لشفاء الآفات التي تسببها هذه الفطريات.

قد يسبب زيت شجرة الشاي أيضًا تهيجًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة،  لذلك من الأفضل تخفيفه بإضافة بضع قطرات إلى زيت ناقل مثل الجوجوبا أو زيت جوز الهند قبل وضعه مباشرة على البشرة.

2. زيت جوز الهند

يشتهر زيت جوز الهند بفوائده الصحية المتعددة، ويمكن استخدامه كعلاج طبيعي لقشرة الرأس حيث تشير الأبحاث أنه قد يحسن ترطيب البشرة ويمنع الجفاف ويقلل الالتهاب عند استخدامه كمرطب.

ووجدت دراسة قديمة استمرت 8 أسابيع أن تطبيق زيت جوز الهند على الجلد يقلل من أعراض التهاب الجلد التأتبي بنسبة 68%، وفي دراسة استمرت 16 أسبوعًا وشملت 140 امرأة، ربما ساعد تطبيق زيت جوز الهند على فروة الرأس في تحسين ميكروبيوم فروة الرأس وبعض علامات القشرة.

3. الصبار

الصبار هو نبات عصاري يُضاف غالبًا إلى مراهم البشرة ومستحضرات التجميل والمستحضرات، وعند تطبيقه على الجلد قد يساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الحروق والصدفية والقروح الباردة.

وتشير الأبحاث إلى أن خصائص الصبار المضادة للبكتيريا والفطريات قد تساعد في الحماية من القشرة، وبالمثل تشير دراسات إلى أن الصبار قد يكون فعالًا ضد عدة أنواع من الفطريات وقد يساعد في السيطرة على بعض أنواع العدوى الفطرية.

4. التقليل من مستويات التوتر

يُعتقد أن التوتر يؤثر على العديد من جوانب الصحة والعافية، ويؤثر على كل شيء بدءًا من الحالات المزمنة وحتى الصحة العقلية، وعلى الرغم من أن التوتر في حد ذاته لا يسبب القشرة، إلا أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الجفاف والحكة.

ويشير أحد التحليلات إلى أن مستويات التوتر المرتفعة على المدى الطويل قد تؤدي أيضًا إلى تغيير نشاط جهازك المناعي أو تثبيطه، وقد يضعف هذا قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات الفطرية والأمراض الجلدية التي تساهم في ظهور القشرة.

وفي دراسة أجريت على 166 شخصًا مصابًا بالتهاب الجلد الدهني، أفادت أنه تقريبًا بنسبة 28% أن التوتر كان سببًا لأعراض التهاب الجلد، قد تساعدك العديد من أنواع التقنيات المختلفة في السيطرة على مستويات التوتر، مثل التأمل واليوغا والتنفس العميق.

5. خل التفاح

ارتبط خل التفاح بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ويمكن استخدامه كعلاج طبيعي لقشرة الرأس.

خل التفاح، فيتو

ويُعتقد أن حموضة الخل تساعد في تحفيز تساقط خلايا الجلد الميتة على فروة الرأس، ويقال أيضًا أن خل التفاح يوازن درجة حموضة بشرتك لتقليل نمو الفطريات وبالتالي محاربة القشرة.

وتشير الدراسات إلى أن خل التفاح ومركباته قد تمنع نمو أنواع معينة من الفطريات، وإذا كنت ترغب في تجربة استخدام خل التفاح، فأضف بضع ملاعق كبيرة إلى الشامبو الخاص بك أو ادمجها مع بضع قطرات من الزيوت العطرية ورشها مباشرة على شعرك.

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