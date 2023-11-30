الخميس 30 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتطهير فروة الرأس وعلاج تساقط الشعر

فروة الرأس، فيتو
فروة الرأس، فيتو

فى فصل الشتاء تنتشر قشرة الشعر نتيجة جفاف الدهون على فروة الرأس ما يسبب الالتهابات التى تؤثر على قوة الشعر وجماله.

وتحرص الفتيات فى فصل الشتاء على العناية بالشعر ونظافته للتخلص من القشرة اول بأول حفاظا على جمال الشعر وصحته.

وصفة طبيعية لتطهير فروة الرأس وعلاج التساقط 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتطهير فروة الرأس وعلاج التساقط.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها زيت جوز الهند.
  • ندخل الزيت الميكروويف ليسخن قليلا ونتركه يبرد ويمكن تسخينه على النار فى حالة عدم توافر الميكروويف.
  • ثم ندهن فروة الرأس جيدا بزيت جوز الهند وندلكه لمدة 10 دقائق.
  • ثم نترك الزيت على الشعر لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لتطهير فروة الرأس، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فروة الراس تطهير فروة الرأس فصل الشتاء قشرة الشعر العناية بالشعر تغذية الشعر نادية محمد خبيرة التجميل

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