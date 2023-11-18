السبت 18 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

علاج قشرة الشعر في المنزل بزيت شجرة الشاي والليمون

علاج قشرة الشعر،
علاج قشرة الشعر، فيتو

علاج قشرة الشعر في المنزل، من الحيل التي تبحث عنها كل من تعاني من هذه المشكلة المزعجة، خاصة أن معظم منتجات علاج قشرة الشعر تتسبب في جفاف الشعر، وقشرة الشعر هي حالة شائعة تصيب فروة الرأس، وتتميز بظهور قشور بيضاء أو صفراء على فروة الرأس. يمكن أن تكون قشرة الشعر مزعجة للغاية، وقد تؤدي إلى حكة وتساقط الشعر.

علاج قشرة الشعر في المنزل

وأكدت خبيرة التجميل هبه محمد أن هناك العديد من العلاجات المنزلية لقشرة الشعر التي قد تكون فعالة والتي تستعرضها فيما يلي.

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شامبو زيت شجرة الشاي: 
يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في علاج قشرة الشعر.
يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الشامبو الذي تستخدمينه، أو استخدام شامبو يحتوي على زيت شجرة الشاي كمكون أساسي.

شامبو يحتوي على حمض ساليسيليك:
حمض الساليسيليك هو عامل تقشير يمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة من فروة الرأس.
يمكنك استخدام شامبو يحتوي على حمض الساليسيليك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

خل التفاح: 
خل التفاح له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات، والتي يمكن أن تساعد في علاج قشرة الشعر.
يمكنك إضافة بضع ملاعق كبيرة من خل التفاح إلى نصف كوب من الماء، ثم تطبيق الخليط على فروة الرأس وتدليكها لمدة دقيقتين. اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي شعرك بالشامبو المعتاد.

عصير الليمون: 
عصير الليمون له خصائص مضادة للفطريات يمكن أن تساعد في علاج قشرة الشعر.
يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إلى الشامبو المعتاد، أو استخدام شامبو يحتوي على عصير الليمون كمكون أساسي.

زيت جوز الهند:
زيت جوز الهند له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في علاج قشرة الشعر. 
يمكنك استخدام زيت جوز الهند على فروة الرأس وتركه لمدة 30 دقيقة، ثم غسل شعرك بالشامبو المعتاد.

إذا لم تنجح العلاجات المنزلية في علاج قشرة الشعر، فقد تحتاجين إلى استشارة الطبيب للحصول على علاج طبي.

قشرة الشعر

فيما يلي بعض النصائح التي قد تساعدك في الوقاية من قشرة الشعر:

اغسلي شعرك بالشامبو بانتظام.
استخدمي شامبو مناسب لنوع شعرك.
استخدمي شامبو يحتوي على مكونات مضادة للفطريات.
تجنبي استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على الكحول أو المواد الكيميائية القاسية.
احرصي على ترطيب فروة رأسك.
تناولي نظامًا غذائيًا صحيًا.

إذا كنتي تعانين من قشرة الشعر، فقد يكون من المفيد أيضًا محاولة إجراء تغييرات في نمط حياتك، مثل:
تقليل التوتر.
الحصول على قسط كافٍ من النوم.
شرب الكثير من الماء.

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