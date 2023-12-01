يؤدي إلى انسداد الوريدي، أعراض ومضاعفات مرض بهجت المناعي

يمكن لمرض بهجت أن يسبب مشكلات في الفم والمناطق التناسلية، على شكل تقرحات متكررة، وترتبط هذه الحالة في الغالب بالتهاب الأوعية الدموية والعينين، على الرغم من أنها تسبب في كثير من الأحيان الكثير من المشكلات المختلفة في جميع أنحاء الجسم.

مرض بهجت، فيتو

ما هو مرض بهجت؟

مرض بهجت، المعروف أيضًا باسم مرض طريق الحرير، هو حالة التهابية مزمنة (طويلة الأمد)، ناجمة عن التهاب الأوعية الدموية، مما يؤثر في الشرايين والأوردة ويلحق الضرر بها.

أعراض مرض بهجت

تشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:

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تقرحات الفم أو تقرحات الأعضاء التناسلية التي تستمر في الظهور.

آلام الجلد والمفاصل.

التهاب في العيون.

يمكن أيضًا أن يتأثر الدماغ والأعصاب والرئتين (نادرًا) والأمعاء والكلى.

هذا المرض يؤثر في الجميع بشكل مختلف، وتتضمن بعض الأماكن الأكثر تأثرًا والتي تضربها والميزات الرئيسية ما يلي:

تقرحات الفم، والتي تحدث في وقت ما لدى جميع المرضى، وعادة ما تكون متكررة ومؤلمة وتؤثر في جميع المرضى المصابين بمرض بهجت تقريبًا.

وتبدو القروح مثل القرحة الشائعة، ولكنها أكثر عددًا ومتكررة ومؤلمة، غالبًا ما تكون الأعراض الأولى التي يلاحظها الشخص وقد تحدث قبل وقت طويل من ظهور أي أعراض أخرى، وتظهر تقرحات الفم على الشفاه واللسان وداخل الخد.

تبدو القروح التناسلية مشابهة لقروح الفم وقد تكون مؤلمة وهي ليست شائعة مثل تقرحات الفم، وتظهر على كيس الصفن عند الرجال وعلى الفرج عند النساء.

يمكن أن يسبب التهاب العين الألم أو الرؤية الباهتة أو الحساسية للضوء أو الدموع أو احمرار العين، وقد يؤدي مرض بهجت في النهاية إلى فقدان البصر وتعد أمراض العيون الشديدة التي يمكن أن تسبب العمى أكثر شيوعًا في الشرق الأوسط واليابان منها في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

وتعتبر مشاكل الجلد من الأعراض الشائعة التي تبدو مثل حب الشباب أو العقيدات الرقيقة على شكل عملة معدنية (حمامي عقدية)، أو تقرحات قد تكون ضحلة أو عميقة ومؤلمة، وقد تظهر نتوء أو قرحة حمراء إذا تم خدش الجلد أو وخزه، ويسمي الأطباء هذا اختبارًا إيجابيًّا للمرض.

ويعد ألم المفاصل أمرًا شائعًا، غالبًا ما تتأثر الكاحلين والركبتين والمرفقين والوركين، ويسبب التهاب المفاصل تورمًا واحمرارًا وألمًا، على الرغم من أنه لا يسبب عادةً ضررًا دائمًا.

يمكن أن يؤدي التهاب الوريد إلى حدوث جلطات وانسدادات، أو يتسبب في إغلاق الوريد تمامًا، ويمكن أن يؤثر على كل من الأوردة السطحية والأوردة العميقة، وقد يؤثر أيضًا في أكبر وريد في الجسم (الوريد الأجوف)، مما قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة تحدث مشكلات الأوردة هذه بسبب الالتهاب، وليس بسبب خلل في نظام تخثر الجسم.

ويمكن أيضًا أن يتأثر الدماغ، وخاصة السحايا (غطاء الدماغ)، وتشمل أعراض الالتهاب في الدماغ الحمى والصداع وتيبس الرقبة وصعوبة تنسيق الحركة ومن الممكن أيضًا الإصابة بالسكتة الدماغية، والتي تحدث عندما يتم انسداد أو تمزق الأوعية الدموية في الدماغ.

تشمل أعراض الجهاز الهضمي ألمًا في البطن أو ظهور دم في البراز، بسبب آفات مشابهة لتلك التي تظهر في الفم والمنطقة التناسلية، وتعد الآفات في الجهاز الهضمي أكثر خطورة لأنها يمكن أن تسبب نزيف أو تمزق الأمعاء.

ويمكن أن تتأثر أحيانًا الأعضاء الأخرى، مثل الرئتين أو الكليتين والأوعية الكبيرة (مثل الشريان الأورطي).

مرض بهجت، فيتو

ما الذي يسبب مرض بهجت؟

لا يزال العلماء غير متأكدين بالضبط من أسباب هذا المرض، قد يكون اضطراب المناعة الذاتية، مما يعني أن الجهاز المناعي للجسم يهاجم عن طريق الخطأ الأنسجة السليمة مع استجابة التهابية، ويعد كل من HLA-B5 وHLA-B51 من العلامات الجينية التي توجد أحيانًا في المرضى الذين يعانون من مرض بهجت ولكن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم هذا الواسم الجيني ولا يعانون من مرض بهجت. يدرس الباحثون جينات أخرى مرتبطة بوظيفة المناعة، ويعتقدون أن العدوى (إما البكتيريا أو الفيروس) قد تلعب دورًا في تحفيز المرض لدى بعض الأشخاص الذين لديهم علامات وراثية تؤهبهم للإصابة بمرض بهجت.

وتعد العوامل الوراثية والبيئية من العوامل المحتملة في تطور مرض بهجت.

من هو المعرض لخطر الإصابة بمرض بهجت؟

هناك عدة مجموعات مختلفة من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من غيرهم، بما في ذلك:

أولئك الذين يعيشون في أجزاء من العالم حيث يكون هذا المرض أكثر شيوعًا.

20-40 سنة من العمر.

أولئك الذين لديهم جينات محددة (نظرًا لوجود HLA-B5 أو HLA-B51 في بعض المرضى).

الرجال، وهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من النساء.