الفرق بين قشرة الرأس والصدفية، وعلاج كل منها

يخلط بعض الأشخاص بين مشاكل قشرة الرأس ومرض آخر أكثر خطورة يعرف بالصدفية، وهو مرض يسبب بقع حمراء متقشرة على الجلد في حين أن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى تقشر فروة الرأس، إلا أن الصدفية تبدو مختلفة قليلًا عن القشرة العادية.

قشرة الرأس، فيتو

اسباب تكون قشرة الرأس

عدة أشياء يمكن أن تسبب القشرة:

التهاب الجلد الدهني: هذا هو الجلد الدهني والحكة والمتهيج الذي يتقشر من فروة الرأس، ويمكن أن يحدث أيضًا مع شعر الحاجبين أو الفخذ أو الصدر.

التهاب الجلد التماسي: منتجات العناية بالشعر مثل الشامبو أو الجل أو الصبغة يمكن أن تهيج فروة الرأس وتسبب الاحمرار والحكة والقشور.

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الفطريات التي تسمى الملاسيزية هي خميرة تتغذى على الزيت الموجود في فروة رأسك.

عدم غسل الشع بالشامبو بشكل كافٍ، فقد تتقشر البشرة الدهنية.

يمكن أن يؤدي الجلد الجاف إلى ظهور رقائق صغيرة على فروة رأسك، ومن المحتمل أن يكون لدي الشخص بشرة جافة في جميع أنحاء الجسم.

الهرمونات الذكورية: الرجال أكثر عرضة للإصابة بالقشرة من النساء.

الأشخاص الذين لا تستطيع أجهزتهم المناعية مقاومة الأمراض، مثل الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بقشرة الرأس.

قشرة الرأس عادة ليست خطيرة، ولا يمكن التقاطه من أي شخص آخر أو نقله ومع ذلك، قد يكون الأمر غير مريح أو محرج ويمكن علاج قشرة الرأس في المنزل بدون وصفة طبية.

الصدفية

يمكن أن تؤثر الصدفية على فروة الرأس، ويمكن أن تتقشر البقع الحمراء المتقشرة التي تسببها بنفس الطريقة التي تتقشر بها قشرة الرأس ولكن توجد بعض الاختلافات، على الرغم من:

الصدفية مرض مزمن: الصدفية طويلة الأمد، في حين أن القشرة قد تأتي وتختفي.

الصظفية متقشرة أكثر من قشر الرأس، إذا كانت الصدفية خفيفة، تبدو صدفية فروة الرأس مثل بقع متقشرة أو فضية أو مسحوقية قد تتساقط في قطع صغيرة. يمكن أن تكون الفاشيات الأكثر خطورة حمراء ومؤلمة.

الصدفية تنتشر، يمكن أن تتسلل بقع الصدفية إلى ما بعد خط الشعر إلى الجبهة أو الجزء الخلفي من الرقبة أو الجلد حول الاذنين، وقد يكون لدي المريض بقع الصدفية على أجزاء أخرى من الجسم أيضًا، مثل المرفقين أو الساقين أو القدمين أو راحة اليد أو الظهر.

الصدفية مرض مناعة ذاتية, تحدث الصدفية بسبب الجهاز المناعي في الجسم، خلايا الدم البيضاء التي يجب أن تقاوم الأمراض تهاجم خلايا الجلد بدلًا من ذلك.

علاجات قشرة الرأس

إذا كان الشخص يعاني من قشرة الرأس الخفيفة، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو غسل الشعر كل يوم أو كل يومين باستخدام شامبو القشرة الذي لا يستلزم وصفة طبية، ابحث عن المكونات الموجودة على الملصق مثل:

الكيتوكونازول.

حمض الساليسيليك.

كبريتيد السيلينيوم.

الكبريت.

القطران.

بيريثيون الزنك

قم بتدليك كمية صغيرة من شامبو القشرة في فروة الرأس أو اللحية أو أي منطقة أخرى مصابة، اترك الشامبو لمدة 5 إلى 10 دقائق (تحقق من ملصق الزجاجة للحصول على التعليمات الدقيقة)، ثم اشطفه.

جرب أنواعًا مختلفة من الشامبو حتى تجد النوع المناسب لك، استبدل شامبو القشرة بشامبو مرطب عادي لتجنب جفاف فروة الرأس.

إذا كنت قد جربت شامبو القشرة الذي لا يستلزم وصفة طبية ومازلت تعاني من القشرة، قم بزيارة طبيب الأمراض الجلدية، قد تحتاج إلى شامبو أقوى بوصفة طبية أو علاج آخر.

في بعض الأحيان، حتى أفضل شامبو ضد القشرة لن يتمكن من التخلص من الحالة العنيدة، بعض الأشياء التي قد يحاولها طبيب الأمراض الجلدية:

وقد يصف الطبيب كريمًا أو غسولًا أو محلولًا من الستيرويد يتم فركه على المنطقة المصابة مرة أو مرتين يوميًا.

قد يحتاج المريض أيضًا إلى دواء مضاد للفطريات يتم تناوله عن طريق الفم أو وضعه على فروة الرأس أو الجلد للتخلص من الخميرة.

قد يحتاج إلى وضع دواء زيتي وتركه على فروة الرأس طوال الليل تحت غطاء للرأس، إذا كانت المشكلة في الرأس.

علاجات الصدفية بفروة الرأس

لا يوجد علاج لصدفية فروة الرأس، قد يمر المريض بفترات من النوبات أو الهدأة (عندما تختفي الصدفية)، لكن العلاج يمكن أن يخفف الأعراض التي يعاني منها.

الصدفية، فيتو

في الحالات الخفيفة، قد يصف الطبيب دواءً مضادًا للالتهابات، أو قطران الفحم، أو كريم الأنثرالين الموضعي، أو غسول أو شامبو حمض الساليسيليك.

وهناك أيضًا علاجات يمكنك تجربتها في المنزل مثل الصبار أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ويمكن أيضًا تجربة خلط ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز مع الماء لتكوين معجون وتطبيق هذا المعجون على الصدفية لمدة 10 دقائق، وفقًا لموقع "webMD" الطبي.

إذا كنت تعاني من الصدفية الشديدة، فقد تحتاج إلى أدوية أقوى وتشمل هذه الميثوتريكسيت، الذي يؤثر على كيفية نمو خلايا معينة، السيكلوسبورين، الذي يبطئ جهاز المناعة لديك، والمستحضرات البيولوجية التي تستهدف مناطق محددة من جهاز المناعة أو الرتينوئيدات عن طريق الفم، وهي جرعات عالية من فيتامين أ.