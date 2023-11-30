منها الحمى وألم البطن، أعراض وأسباب مرض كاواساكي لدى الأطفال

مرض كاواساكي هو مرض يتسبب في التهاب الأوعية الدموية، وغالبًا ما يصيب الأطفال الصغار، وهو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب لدى الأطفال، لكن يمكن للأطباء علاجه إذا اكتشفوه مبكرًا ويتحسن معظم الأطفال دون أي مشاكل.

مرض كاواساكي، فيتو

أسباب مرض كاواساكي وعوامل الخطر

يمكن أن يؤدي التهاب مرض كاواساكي إلى إتلاف الشرايين التاجية لدى الطفل، والتي تنقل الدم إلى القلب.

يتسبب أيضًا مشاكل في العقد الليمفاوية والجلد وبطانة فم الطفل وأنفه وحلقه، ولم يجد العلماء سببًا محددًا لمرض كاواساكي وقد يكون مرتبطًا بالجينات والفيروسات والبكتيريا وأشياء أخرى في العالم المحيط بالطفل، مثل المواد الكيميائية والمهيجات.

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لا يعد مرض كاواساكي معديًا، ولكنه يحدث أحيانًا في مجموعات ومن المرجح أن يصاب الأطفال به في الشتاء والربيع.

وتوجد أشياء أخرى يمكن أن تزيد من احتمالات إصابة الطفل بمرض كاواساكي، بما في ذلك:

العمر، وعادة ما يؤثر مرض كاواساكي على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أقل.

الجنس، الأولاد أكثر عرضة للإصابة مرض كاواساكي بمقدار 1.5 مرة مقارنة بالفتيات، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

العِرق، الأطفال من أصول آسيوية وجزر المحيط الهادئ هم أكثر عرضة للإصابة بمرض كاواساكي.

تظهر الأبحاث أن الأطفال ذو البشرة السوداء المصابين بمرض كاواساكي قد يكون لديهم أعراض مختلفة ويستجيبون للعلاج بشكل مختلف عن الأطفال البيض، ووجدت إحدى الدراسات أن هذه المجموعة من الأطفال يعانون من التهابات أكثر خطورة، ونتائج علاج أسوأ، وعلاجات ثانوية أكثر، ويقضون وقتًا أطول في المستشفى مقارنة أصحاب البشرة البيضاء.

أعراض مرض كاواساكي

يأتي مرض كاواساكي بسرعة، وتظهر الأعراض على مراحل، وتشمل علامات المرحلة الأولى من مرض كاواساكي ما يلي:

ويستمر ارتفاع في درجة الحرارة (أعلى من 101 فهرنهايت) لأكثر من 5 أيام؛ ولن تنخفض ​​حتى إذا تناول الطفل دواءً يعمل عادة على علاج الحمى

طفح جلدي، غالبًا ما يكون بين الصدر والساقين وفي منطقة الأعضاء التناسلية أو الفخذ

تقشير الجلد على أصابع اليدين والقدمين (عادةً في الأسابيع الثانية أو الثالثة من المرض)

تورم واحمرار في اليدين وأسفل القدمين

عيون حمراء

مرض كاواساكي، فيتو

تورم الغدد وخاصة في الرقبة

تهيج الحلق والفم والشفتين

"لسان الفراولة" منتفخ ذو لون أحمر فاتح

وفي المرحلة الثانية تشمل الأعراض ما يلي:

ألم المفاصل

ألم في البطن

مشاكل في المعدة، مثل الإسهال والقيء

تقشير الجلد في اليدين والقدمين

ويمكن أن يسبب مرض كاواساكي مشاكل في القلب بعد 10 أيام إلى أسبوعين من بدء الأعراض.

وتميل الأعراض إلى الزوال ببطء في المرحلة الثالثة، وقد يستمر لمدة تصل إلى 8 أسابيع.