الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

بمكونات بسيطة احصلى على شعر كثيف خالٍ من القشرة

قشرة الشعر، فيتو
قشرة الشعر، فيتو

قشرة الشعر من الأمور التى تنزعج منها الفتيات كثيرا وللأسف تكثر فى فصل الشتاء نتيجة جفاف الدهون على فروة الرأس مسببة مشكلات عديدة.

وقشرة الشعر تسبب الحكة وتتناثر على الملابس خاصة داكنة اللون، ما يسبب الإحراج لأصحابها، لذا تهتم الفتيات بعلاجها.

وصفة طبيعية لعلاج قشرة الشعر وزيادة كثافته

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب الشعر وتنظيف فروة الرأس من القشرة وزيادة كثافة الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة عصير ليمون

2 ملعقة زيت زيتون

2 ملعقة مياة

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الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.
  • ثم نفرد الخليط على فروة الرأس المبللة وندلكها جيدا.
  • ثم نلف الشعر وتغطيه بمنشفة مبللة بماء دافئ.
  • ونتركها على الشعر لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لعلاج قشرة الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

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أهم أطعمة يحتاجها شعرك لصحته ونموه السليم

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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