السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يخطر عائلات 5 أسرى إسرائيليين بمقتلهم

الاحتلال الاسرائيلي،فيتو
الاحتلال الاسرائيلي،فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم  الجمعة، عن  مقتل 5 من الأسرى الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، مشيرا إلى أنه  يعمل علي استعادة جثة أحدهم.

 

ومن جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: "في الأيام الأخيرة، أبلغ الجيش والشرطة الإسرائيلية عائلات الأسرى إلياهو مرغليت، ومايا غورين، ورونين إنجل، وآريه زالمانوفيتش بمقتلهم. 

 

وأضاف، أنه "من خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) أعدنا جثمان الأسير أوفير تسارفاتي لدفنه في إسرائيل".  

 

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وكانت وكالة “رويترز”، كشفت نقلا عن مارك ريجيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة الاحتلال في قطاع غزة الفترة المقبلة.

 

خطة إسرائيل في غزة


وأكد “ريجيف” في تصريح لـ"رويترز": أن مستويات خطة إقامة منطقة عازلة في قطاع غزة تشمل تدمير حركة حماس،  ونزع السلاح من غزة وإنهاء التطرف-حسب زعمه.

 

دعم أمريكي لإسرائيل


العدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت إسرائيل بـ 100 قنبلة من طراز " BLU" الخارقة للتحصينات والتي يبلغ وزن الواحدة منها ألفي رطل.

 

هجوم إسرائيلي على مخيم جباليا
وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنبلة في الهجوم على مخيم ومدينة جباليا شمال قطاع غزة مما أسفر عن سقوط 100 شهيد فلسطيني جراء الهجوم.

 

وفي وقت سابق فجر مسئول عسكري أمريكي، مفاجأة من العيار الثقيل تكشف مدى انتهاك حكومة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي، حيث ارتكبت مجزرة في مخيم جباليا، قائلا: إن إسرائيل ألقت قنبلتين، تزن كل واحدة منهما أكثر من 900 كيلوجرام، في غارة جوية على مخيم جباليا بقطاع غزة يوم 31 أكتوبر الماضي.

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