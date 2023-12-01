الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

طبيب بالمستشفى الأوروبي: قصف الاحتلال مستمر على جميع أنحاء غزة

قصف الاحتلال الإسرائيلي
قصف الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، فيتو

اخبار غزة الآن، قال الدكتور خالد أبو سمرة، طبيب بمستشفى الشفاء: إنه انتقل إلى المستشفى الأوروبي، بعدما تم حصار مجمع الشفاء الطبي لمدة 47 يومًا، وتم إخراجهم منه.

 

إجلاء المرضى لمستشفيات جنوب غزة

 ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن القصف الإسرائيلي مازال مستمرا بجميع أنحاء قطاع غزة، منوهًا إلى أنه تم إجلاء كل المرضى بمجمع الشفاء الطبي إلى مستشفيات جنوب القطاع.

 

وناشد بضرورة السماح بإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

وأشار إلى أن مجمع الشفاء واجه الحصار الإسرائيلي لأكثر من 17 يوما وعانى أوضاعا مأساوية طالت المرضى والكوادر الطبية.

 

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واشتبكت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم مع جنود الاحتلال في محيط مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة.

 

شهداء غزة اليوم

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 109 شهداء إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة.

أول تعليق من حكومة الاحتلال على مخطط الاستيلاء على شمال غزة

البيت الأبيض يطالب حماس بإعداد قائمة بالأسرى لإدخال المساعدات لـ غزة


العدوان الإسرائيلي علي غزة

وكشفت وكالة “رويترز” في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مارك ريجيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة الاحتلال في قطاع غزة الفترة المقبلة.

 

خطة إسرائيل في غزة

وأكد “ريجيف” في تصريح لـ"رويترز": أن مستويات خطة إقامة منطقة عازلة في قطاع غزة تشمل تدمير حركة حماس،  ونزع السلاح من غزة وإنهاء التطرف-حسب زعمه.

 

دعم أمريكي لإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت إسرائيل بـ 100 قنبلة من طراز " BLU" الخارقة للتحصينات والتي يبلغ وزن الواحدة منها ألفي رطل.

 

هجوم إسرائيلي على مخيم جباليا

وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنبلة في الهجوم على مخيم ومدينة جباليا شمال قطاع غزة مما أسفر عن سقوط 100 شهيد فلسطيني جراء الهجوم.

 

وفي وقت سابق فجر مسئول عسكري أمريكي، مفاجأة من العيار الثقيل تكشف مدى انتهاك حكومة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي، حيث ارتكبت مجزرة في مخيم جباليا، قائلا: إن إسرائيل ألقت قنبلتين، تزن كل واحدة منهما أكثر من 900 كيلوجرام، في غارة جوية على مخيم جباليا بقطاع غزة يوم 31 أكتوبر الماضي.

 

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسئول الأمريكي قوله: إن 90% من القنابل التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لقصف غزة، موجهة بالأقمار الاصطناعية، وبعضها يزن حوالي طنا.

 

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مخيم جباليا 31 أكتوبر الماضي، أسفرت عن سقوط 400 فلسطيني بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة في غزة.


وقالت الوزارة حينها: إن جيش الاحتلال اقترف "مجزرة مروعة" جديدة بعد أن قصف حيا سكنيا محاذيا للمستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي غزة.

 

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