أمريكا تكشف موقفها من المخطط الإسرائيلي لتقليص مساحة قطاع غزة

أعلن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن واشنطن أخبرت إسرائيل أن قطاع غزة لابد أن يبقى فلسطينيا ولا يجوز اقتطاع أراض منه أو تقليصه.



ويأتي ذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الجمعة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عددا من الدول العربية بخطتها لإنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة بزعم أنها تحاول منع وقوع هجمات في المستقبل.

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خطة إخلاء الجزء الشمالي من قطاع غزة



وذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها أن المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل سيتم ترسيم حدودها كجزء من التخطيط لمستقبل قطاع غزة في نهاية الحرب.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية قولهم: "إن إسرائيل أعلنت عن تلك الخطط لكل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة".

وفي السياق ذاته قال مسؤول إسرائيلي إن الخطة تحمل تفاصيل أكثر من ذلك. إنها تقوم على عملية مؤلفة من 3 مراحل لليوم التالي لحماس.



العدوان الإسرائيلي على غزة



في الأثناء، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن المنطقة العازلة يمكن أن تكون "مئات الأمتار أو كيلومترا أو اثنين داخل غزة".

في منتصف نوفمبر الماضي، أعرب مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسؤولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

ومن جهته، جدد العاهل الأردني عبد الله الثاني، رفض الأردن لأي "سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، ولأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة".

وتسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال عدوانها على غزة إلى إخلاء الجزأ الشمالي من القطاع وتهجير السكان إلى جنوب القطاع بهدف السيطرة على الجزأ الشمالي وتحويله إلى منطقة عازلة.

وفي وقت سابق أكد وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي "إيلي كوهين"، في بيان صادر عنه أن مساحة قطاع غزة بعد العدوان ستتقلص.

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