الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

بيان من الزمالك لتهدئة الجماهير بسبب تصريحات وكيلة لاعبين بقناة النادي عن احتراف زيزو

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب بيانا رسميا لتهدئة جماهير القلعة البيضاء بعد غضبهم من تصريحات نور العيسوي وكيلة اللاعبين، يوم أمس  والإعلان عن رغبتها في احتراف زيزو عبر قناة القلعة البيضاء.

 

وانتقدت جماهير نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات وكيلة اللاعبين نور العيسوي، بعد ظهورها على قناة النادي والتحدث عن العروض المقدمة لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول ورغبتها في احتراف اللاعب.

 

بيان مجلس إدارة الزمالك 

وجاء بيان الزمالك كالتالي:"

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يستنكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب والقناة الرسمية للنادي  شكلًا وموضوعًا تصريحات وكيلة اللاعبين في برنامج "زملكاوي" حلقة الخميس 30 نوفمبر 2023، بشأن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي جاءت على لسانها، وتتحمل وكيلة اللاعبين مسئوليتها الكاملة.  


ويعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن التصريحات التي أدلت بها وكيلة اللاعبين هي المسئولة عنها تمامًا فيما يخص أحمد مصطفى "زيزو" أحد أبرز الأعمدة الأساسية والعناصر الرئيسية في صفوف فريق الكرة بالنادي. 

 

 وإذ تهيب قناة الزمالك أنها لا تتدخل في محتوى حديث ضيوفها وتؤكد في الوقت ذاته اعتذارها عن ما بدر من الضيفة خلال الحلقة، وإحالة المُعد المسؤول عن الفقرة للتحقيق.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، مواجهة نظيره سوار الغيني يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني 

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

 

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

 

الزمالك وسوار الغيني 

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

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