الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط سيدة بالجيزة استولت على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم القروض

ضبط متهمة، فيتو
ضبط متهمة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة بالجيزة لقيامها بالاستيلاء على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم القروض واستخدامها في تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقى بلاغا من مدرسة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة بتلقيها اتصال من سيدة إدعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الاستهلاكية وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الائتماني لحسابها بالشركة، وإستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة واستخدمته في عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكتروني من حساب المبلغة.

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وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (عاطلة - لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (3 هواتف محمولة "أحدهم المستخدم في ارتكاب الواقعة" - بطاقتي دفع إلكتروني بإسم المتهمة - دفتر مدون به عدد كبير من أرقام عملاء شركات تمويل قروض السلع الاستهلاكية - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطها الإجرامي").

وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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