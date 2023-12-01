الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

الزمالك وسوار الغيني، موعد المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال

معتمد جمال، فيتو
معتمد جمال، فيتو

الزمالك، يعقد في الثامنة مساء غد السبت باستاد السلام المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الرابعة والنصف عصر الغد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة بطل غينيا.

وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني في الثامنة والنصف مساء الغد، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي في التاسعة مساءً باستاد السلام.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الخميس، عقب الفوز على مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، مواجهة نظيره سوار الغيني يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

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موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني 

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

الزمالك وسوار الغيني 

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

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