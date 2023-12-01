الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

الزمالك يدرس استمرار معتمد جمال في الجهاز الفني الأجنبي الجديد

مران الزمالك، فيتو
مران الزمالك، فيتو

الزمالك، قال مصدر داخل نادي الزمالك إن مجلس إدارة القلعة البيضاء تدرس استمرار معتمد جمال في الجهاز الفني الأجنبي الجديد. 

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع جهاز فني أجنبي لقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد توجيه الشكر لـ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. 

معتمد جمال 

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يرى أن معتمد جمال قدم المطلوب منه خلال الفترة القصيرة الماضية وتحسنت نتائج وأداء الفريق معه لذلك تدرس استمراره كعنصر مصري في الجهاز الفني الأجنبي الجديد. 

 

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، مواجهة نظيره سوار الغيني يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني 

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

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الزمالك وسوار الغيني 

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الخميس، عقب الفوز على مودرن فيوتشر في لقاء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اايوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن ناحيته كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في لقاء مودرن فيوتشر اليوم في مسابقة الدوري.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للموقع الرسمي: "نيمار تعرض لإصابة بكدمة في الأنف أدت إلى جرح سطحي، واللاعب شعر بدوخة وفضل الجهاز الطبي عدم استكماله للمباراة".

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن حالة اللاعب مطمئنة وسيكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق المقبلة بصورة طبيعية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن ناحيته، أكد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك أن الفوز على مودرن فيوتشر في لقاء  الدوري مهم جدا، والفوز ساهم في تقدم الفريق بجدول ترتيب الدوري.

معتمد جمال مدرب الزمالك 

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز دفعنا للتقدم عدة مراكز ولكن المركز الخامس ليس هدف الزمالك ونسعى للمنافسة على البطولة".

وأضاف أن لم يبدأ بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيا في مباراة اليوم من أجل إراحة اللاعب بعد مشاركته بصورة أساسية في مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، واعتمد عليه في الشوط الثاني لحاجة الفريق فنيا لخدماته.

وأوضح أنه يحرص على الحديث مع مجموعة اللاعبين البدلاء بشأن سبب عدم مشاركتهم في المباريات، وأضاف أنه يركز على تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا للمباريات.

وعلق على موقف مصطفى شلبي وموعد مشاركته في التدريبات قائلا: "اللاعب يعاني من شرخ في القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت قيادة الجهاز الطبي ويتم تجهيزه بالشكل الأمثل بنسبة 100%" وأن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي يؤدي عمله على أكمل وجه وهو من أفضل رؤساء الأجهزة الطبية في مصر.

وأوضح أن سيد عبد الله "نيمار" طلب استكمال المباراة رغم إصابته في الدقائق الأخيرة بدوخة ولكن الجهاز الطبي رفض عودته للمباراة.

وأكد أن الزمالك أغلق ملف الدوري بعد لقاء اليوم، وسيركز حاليا في لقاء سوار الغيني من أجل تحقيق الفوز، وسيتم تجهيز الفريق للمباريات المقبلة.

وفيما يخص موعد قرار عودة الثلاثي الموقوف للتدريبات قال معتمد جمال:" قرار إيقاف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي أمر يخص مجلس الإدارة حتى بعد انتهاء إيقافهم". 

 

 

 

 

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