الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق أبو سمبل جنوبي أسوان

مصرع وإصابة 7 أشخاص،
مصرع وإصابة 7 أشخاص، فيتو

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين على طريق مدينة أبوسمبل جنوبي محافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث. 

وكان  اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق مدينة أبوسمبل،  وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.

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وتبين بالفحص أثناء سير على الطريق وقوع التصادم بين سيارتين مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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حادث تصادم سيارتين حادث تصادم سيارات الإسعاف طريق أبوسمبل

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