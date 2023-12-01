دعوى قضائية في الصين بسبب "التأمين على الحب"

رفع رجل متزوج في الصين دعوى قضائية ضد شركة تأمين لفشلها في احترام بوليصة "التأمين على الحب" التي كانت تدفع تعويضات زواج بقيمة 9995 يوان (1400 دولار أمريكي)، واجتذب الكثير من الدعم على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان ليو شياو مينج، من مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، قد اشترى بوليصة التأمين في مارس 2018 كمفاجأة لحبيبته. وقد التقى الزوجان لأول مرة في المدرسة الثانوية وبدأت علاقتهما عندما ذهبا إلى الجامعة.

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سياسة بوليصة التأمين

ونصت سياسة بوليصة التأمين على أنه إذا تزوج الحبيبان بعد فترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات من شراء البوليصة، وتحديدًا بين مارس 2021 ومارس 2028، فسيحصلان على تعويض قدره 9995 يوان (1400 دولار).

ورغم ذلك، بعد أن عقد الزوجان قرانهما في 1 ديسمبر 2022، وقدما مستندات المطالبة المطلوبة، رفضت شركة التأمين الدفع، على الرغم من الشكاوى المتعددة.

"تأمين الحب"

إلى ذلك، قال ليو لموقع "جيمو نيوز": إن العديد من المستهلكين اشتروا "تأمين الحب" هذا، وقالت العروض الترويجية الخاصة بالشركة إن أكثر من 15000 شخص قدموا طلبات للحصول على هذه البوليصة.

كما ذكر حساب ويبو الرسمي للشركة في ذلك الوقت، أنه كانت هناك ثلاثة مستويات من التأمين على الحب، بأقساط تتراوح من 99 (14 دولار) إلى 297 يوان (42 دولار)، وما يصل إلى 495 يوان (70 دولار).

فيما كانت فئة 99 يوان (14 دولار) تدفع 1999 يوان (282 دولار)، لكن ليو اختار فئة 495 يوان (70 دولار) وهو أعلى مستوى، مع دفع 9995 (1400 دولار).

غرامات التأخر في السداد

إلا أن ليو شعر بالإحباط بسبب رفض شركة التأمين الدفع، فرفع قضيته إلى المحكمة، مطالبًا بدفع تعويضات التأمين إلى جانب غرامات التأخر في السداد. وقد خسر ليو المحاكمة الأولى لأن المحكمة اتفقت مع دفاع الشركة على أن الحب علاقة عاطفية لا تدخل في نطاق أنظمة التأمين وبالتالي كان عقد التأمين باطلًا.

لكنه لم ييأس، وبسبب عدم رضاه عن الحكم الأولي، استأنف ليو أمام المحكمة المالية في بكين لإجراء محاكمة ثانية.

"علاقة حب"

وبدورها، قامت المحكمة المالية بتقييم القضية من منظور جديد، مشيرة إلى أن التأمين لم يكن مرتبطًا بـ "علاقة حب" بل بالمصالح المالية التي قد تنشأ عن الاستعدادات لحفل الزفاف، والتي تعتبر مشروعة بموجب القانون. علاوة على ذلك فإن المبادئ الأساسية للتأمين تقضي بأن يكون الموضوع الذي يغطيه عقد التأمين غير مؤكد، حيث أن علاقة الحب، مع عدم اليقين بشأن ما إذا كان الزوجان سيتزوجان في نهاية المطاف ومتى، تتوافق مع هذه المبادئ.

وأخيرا، أيدت المحكمة استئناف ليو وأمرت شركة التأمين بدفع مبلغ 9995 يوان (1400 دولار) له، بحسب صحيفة ذا ستار.