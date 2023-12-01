الجمعة 01 ديسمبر 2023
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منوعات

اكتشاف 6 كواكب جديدة على بعد 100 سنة ضوئية من الأرض

اكتشاف ستة كواكب
اكتشاف ستة كواكب جديدة، فيتو

تمكن علماء الفلك من اكتشاف ستة كواكب تدور حول نجم لامع في تناغم مثالي. وقد تم وصف النظام النجمي، الذي يقع على بعد 100 سنة ضوئية من الأرض، يوم الأربعاء الماضي، في ورقة بحثية نشرت في مجلة نيتشر.

ومن الممكن أن يمنح اكتشاف هذا النظام، علماء الفلك فرصة فريدة لتتبع تطور هذه العوالم منذ تشكلها لأول مرة، وربما يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية وصول نظامنا الشمسي إلى ما هو عليه اليوم.

قبل مليار سنة

إلى ذلك، قال رافائيل لوك، عالم الفلك الذي قاد الدراسة بجامعة شيكاغو: "الأمر يشبه النظر إلى أحفورة". “مدارات الكواكب اليوم هي نفسها التي كانت عليها قبل مليار سنة”.
من هنا، يعتقد الباحثون أنه عندما تتشكل الكواكب لأول مرة، تكون مداراتها حول النجم متزامنة.. وهذا يعني أن الوقت الذي يستغرقه كوكب واحد للدوران حول نجمه المضيف قد يكون نفس مقدار الوقت الذي يستغرقه كوكب آخر للدوران مرتين، أو ثلاث مرات بالضبط.

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 “الصدى المداري”

ويمكن تعريف الأنظمة التي تصطف على هذا النحو باسم “الصدى المداري”.. ولكن، على الرغم من هذه النظرية، فإن العثور على هذه الأنظمة في مجرة درب التبانة أمر نادر الحدوث.
وغالبا ما تخرج مدارات الكواكب عن التزامن بسبب حدث يخل بتوازن الجاذبية في النظام.. ويمكن أن يكون ذلك عبر تقارب مع نجم آخر، أو تشكيل كوكب ضخم مثل كوكب المشتري، أو اصطدام عملاق من الفضاء على كوكب واحد يسبب تأثيرًا مضاعفًا في مدارات أخرى. 

مدارات الكواكب فوضوية 

من جانبه، قال الدكتور لوك إنه عندما يحدث هذا، تصبح مدارات الكواكب فوضوية للغاية بحيث لا يمكن وصفها رياضيًا، ولا يمكن فك رموز معرفة تطورها.
ومن أجل توصيف هذا النظام، استخدم العلماء بيانات من 12 تلسكوبًا، بما في ذلك القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة التابع لوكالة ناسا، والذي لاحظ لأول مرة الكواكب وهي تمر أمام نجمها المضيف في عام 2020. 

كما ساعدت عمليات المراقبة اللاحقة باستخدام القمر الصناعي الخاص بتوصيف الكواكب الخارجية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية الباحثين على معرفة العلاقات بين المدارات، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.

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