تأهل فيورنتينا وأستون فيلا لدور الـ 16 لدوري المؤتمر الأوروبي (فيديو)

دوري المؤتمر الأوروبي، حجز فيورنتينا، مقعده في دور الستة عشر من دوري المؤتمر الأوروبي، عقب فوزه على جينك البلجيكي 2 /1، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السادسة التي شهدت أيضا تعادل فرينكفاروش المجري وتشوكاريتشكي الصربي 1 /1.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 4 نقاط عن فيرنكفاروش صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد جينك عند 6 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل تشوكاريتشكي الترتيب برصيد 4 نقاط.

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أستون فيلا

وفي المجموعة الخامسة، فاز أستون فيلا على ضيفه ليجيا وارسو البولندي 2 /1.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن التأهل للدور المقبل، بفارق 3 نقاط عن ليجيا وارسو.

كما ضمن باوك اليوناني مقعده في دور الستة عشر من المسابقة، عقب فوزه على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 2 /1.

ورفع باوك رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط عن فرانكفورت صاحب المركز الثاني.

واختلطت أوراق المجموعة الثامنة، بعدما حقق نوردشيلاند الدنماركي فوزا ساحقا على ضيفه فناربخشة التركي 6 /1، فيما فاز لودوجوريتس البلغاري على سبارتاك ترنافا السلوفاكي 2 /1.

ورفع نوردشيلاند رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بفارق نقطة عن لودوجوريتس المتفوق في المركز الثاني على فناربخشة صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتذيل سبارتاك ترنافا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وحقق فريق باوك سالونيكا اليونانى الفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات فى دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023-2024.

تقدم باوك اليوناني في الدقيقة 55 عن طريق كيدزيورا

وعادل آينتراخت فرانكفورت النتيجة في الدقيقة 58 عن طريق المصري عمر مرموش

قبل أن يخطف باوك هدف الفوز عن طريق زيفكوفيتش في الدقيقة 73.

مرموش يقود تشكيل آينتراخت ضد باوك



حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو – هرفويي سمولتشيتش – أوريليو توتا- نكونكو.

خط الوسط: إيريك إبيمبا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – ماريو جوتزه.

وخط الهجوم: عمر مرموش – فارس شايبي.