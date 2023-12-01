دوري المؤتمر الأوروبي، آينتراخت يخسر 1-2 أمام باوك ومرموش يسجل هدفا

دوري المؤتمر الأوروبي، حقق فريق باوك سالونيكا اليونانى الفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمتعلى ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات فى دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023-2024.

أهداف المباراة

تقدم باوك اليوناني في الدقيقة 55 عن طريق كيدزيورا

وعادل آينتراخت فرانكفورت النتيجة في الدقيقة 58 عن طريق المصري عمر مرموش

قبل أن يخطف باوك هدف الفوز عن طريق زيفكوفيتش في الدقيقة 73.

مرموش يقود تشكيل آينتراخت ضد باوك

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو – هرفويي سمولتشيتش – أوريليو توتا- نكونكو.

خط الوسط: إيريك إبيمبا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – ماريو جوتزه.

وخط الهجوم: عمر مرموش – فارس شايبي.

أرقام عمر مرموش

يقدم مرموش مستويات مميزة هذا الموسم مع فرانكفورت خاصة في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بعد إحرازه 3 أهداف في 4 مباريات مع فريقه قبل مواجهة اليوم بالإضافة إلى تألقه الكبير فى مباريات الدوري الألماني أيضًا.

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سجل عمر مرموش 10 أهداف هذا الموسم بعد 19 مباراة بواقع 6 أهداف في الدوري الألماني وهدف فى كأس ألمانيا بالإضافة إلى ثلاثة أهداف في دوري المؤتمر الأوروبى.

يتواجد النجم المصري فى المركز السادس بجدول ترتيب هدافي الدوري الألماني الموسم الحالي برصيد 6 أهداف بالتساوي مع ماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم بينما يتصدر القائمة النجم الإنجليزي هاري كين برصيد 18 هدفًا.

بحسب شبكة "أوبتا" فإن مرموش يملك رقمًا خاصًا في الموسم الحالي حيث إنه صاحب أسرع ثنائية في الدوري الألماني للاعب مع آينتراخت فرانكفورت في 14 دقيقة ضد يونيون برلين منذ ألبرت ستريت في نوفمبر 2006 أمام بوخوم الذي سجل هدفين في أول 5 دقائق.



كما أن مدرب أينتراخت فرانكفورت دائمًا يشيد بمستوى وأداء النجم المصري ويرى أنه لاعبًا مهمًا فى خطته وقال فى أكثر من تصريح سابق: "عمر مرموش يعجبني أنه مجتهد للغاية وأنه يستمع ويهتم بالتعليمات فهو لاعب سريع ويذهب إلى العمق ويستطيع تسجيل الأهداف بمرونة".

وانتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد باوك سالونيكا الأولى بفوز الفريق اليوناني بهدفين مقابل هدف، وكان عمر مرموش صاحب هدف فريقه الألماني الوحيد فى هذه المباراة.

آينتراخت ضد باوك

ويحتل باوك سالونيكا صدارة المجموعة السابعة فى دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى واحدة بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثاني برصيد 9 نقاط من الفوز فى 3 مباريات والخسارة فى مواجهة وحيدة.