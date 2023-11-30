أخبار الفن اليوم: آخر كلام عن زواج آمال ماهر من ثري إماراتي.. ومحمد رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس عددا من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

حسمت الفنانة آمال ماهر، اليوم، حقيقة ما أشيع عنها خلال الساعات الماضية حول زواجها من ثري إماراتي، نافية الأمر جملة وتفصيلا، ومؤكدة أنها غير منشغلة بتتبع الشائعات للرد عليها.

قدم الفنان محمد رمضان اعتذارًا للإعلامي عمرو أديب، عقب قرابة أشهر طويلة من نُشوب خلاف بينهما وإهانة محمد رمضان لعمرو فى أكثر من منشور عبر حساباته الرقمية.

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وجاء الاعتذار بعد تدخل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.. ونشر الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه على موقع إكس تفاصيل التصالح وقال: اتصل بي اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره لي عما بدر منه تجاهي الشهور الماضية وقد قبلت الاعتذار وعفى الله عما سلف، شكرا لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ دائما تسعى للخير والمحبة.

رياض السنباطي، يستقبل مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية حفلا جديدا، ضمن ليالي موسم الرياض 2023 وهو حفل “ليلة روائع السنباطي” بمشاركة 6 نجوم أبرزهم شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وصابر الرباعي.

خطف النجم العالمي جوني ديب الأنظار، عقب وصوله علي السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة المقام في المملكة العربية السعودية.

كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي للفيلم الكوميدي “أبو نسب” المقرر طرحه بالسينمات في 21 ديسمبر المقبل، وهو الموعد النهائي الذي حددته الشركة المنتجة لعرض الفيلم بعد سلسلة من التأجيلات.

تألقت المطربة مى فاروق أثناء مشاركتها بحفل ليلة روائع الموسيقار رياض السنباطي، المُقامة حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 بالمملكة العربية السعودية، وقدمت مى رائعة كوكب الشرق أم كلثوم ورياض السنباطي وهى أغنية “الأطلال” كاملةً وسط تفاعل جماهيري ضخم.

احتفلت كنزي عمرو دياب ابنة الفنان عمرو دياب بافتتاح معرضها الفني الأول في لندن والذي يحمل عنوان “يوميات حياتي” أمس الأربعاء.

وحرص الفنان عمرو دياب علي حضور معرض “كنزي” الفني الأول في لندن، كنوع من الدعم لها في تلك الخطوة، وصديقتها كريستينا، وحضر أيضا شقيقها عبدالله، وشقيقتها جني.

تألقت النجمات المصريات على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة، المقام في المملكة العربية السعودية بجدة.

أعلنت الفنانة مروة عبد المنعم ارتداء ابنتها للحجاب، حيث إنها نشرت مجموعة صور برفقتها، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.