الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب، والأخير يعلق

محمد رمضان وعمرو
محمد رمضان وعمرو أديب، فيتو

قدم الفنان محمد رمضان اعتذارًا  للإعلامي عمرو أديب، عقب قرابة أشهر طويلة من نُشوب خلاف بينهما وإهانة محمد رمضان لعمرو فى أكثر من منشور عبر حساباته الرقمية..

وجاء الاعتذار بعد تدخل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.. ونشر الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه على موقع إكس تفاصيل التصالح وقال: اتصل بي اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره لي عما بدر منه تجاهي الشهور الماضية وقد قبلت الاعتذار وعفى الله عما سلف، شكرا لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ دائما تسعى للخير والمحبة.

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تفاصيل خلاف عمرو أديب ومحمد رمضان

يشار إلى أن الإعلامي عمرو أديب كان قد شن هجومًا عنيفًا على رمضان بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار أشرف أبو اليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالًا في حمام السباحة.

 

وعلق أديب: "الناس مش لاقية فلوس وأنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون"، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان حينها “موسي”

وهذا الكلام جعل من محمد رمضان يرد بهجوم أكثر عنفا ويسخر من الإعلامي عمرو أديب دائما..

 

وكان أديب قد قال ردا على هجوم رمضان:  "يا أنا يا أنت، نروح للقاضي وهو يحكم باللي شايفه، ولو محدش رباك أنا هربيك، أنا كنت مستني لك غرورك يصور لك أنك تعمل أي شيء وهيعدي، لو فاكر أنك مسنود البلد دي مفيهاش حد مسنود وأدينا قاعدين بيننا القضاء، أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا أنت يا محمد رمضان، والقانون مش بيسند حد وبينا القضاء.

 

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