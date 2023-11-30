الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

آخر كلام عن زواج آمال ماهر من ثري إماراتي، المطربة تكشف لـ فيتو الحقيقة كاملة

أمال ماهر، فيتو
أمال ماهر، فيتو

زواج آمال ماهر، حسمت الفنانة آمال ماهر، اليوم، حقيقة ما أشيع عنها خلال الساعات الماضية حول زواجها من ثري إماراتي، نافية الأمر جملة وتفصيلا، ومؤكدة أنها غير منشغلة بتتبع الشائعات للرد عليها.

أمال ماهر تحسم شائعة زواجها من ثري إماراتي

وحول ما أشيع عن زواج أمال ماهر، قالت المطربة فى تصريح خاص لـ فيتو: "كل الاشاعات  التى تطلق عليا تشعرني بحالة ضيق، لكن بفضل الاختصار في الرد، لو حقيقية كانت أعلنتها، أنا شخص بفضل الابتعاد عن الجري خلف الشائعات لنفيها".

وأضافت آمال ماهر:" ومجاش في بالي رد الفعل الكبير اللي كان علي الشائعة الأخيرة  -الزواج من ثري إماراتي- ولكن أنا مهتمة بجمهوري ومهتمة أقدم لجمهوري أعمال مميزة تنال إعجابهم.

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وخلال الساعات الماضية، انتشر خبر زواج آمال ماهر من ثري إماراتي، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقل المستخدمون الشائعة دون التحقق من حدوثها 

وكانت آمال ماهر نشرت مقطع فيديو عبر حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، توثق فيه جلسة تصوير داخل منزل، وذلك على أنغام أغنيتها “أنا الحب” التى أطلقتها فى سبتمبر الماضى.

حقيقة زواج آمال ماهر من ثري إماراتي

وعقب نشر مقطع الفيديو، ربط الجمهور بينه وبين احتمالية زواجها من رجل أعمال إماراتي، وقال أحد المتابعين:"شكلها هتعملها وتتجوز فعلًا"، ورد آخر بقوله:"مش عاوزينك تشوقينا أكتر من كده يا آمال".

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

أمال ماهر تثير الجدل بعد شائعات زواجها من رجل أعمال إماراتي (فيديو)

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