الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مي فاروق تتألق في أغنية "الأطلال" لـ كوكب الشرق من ليلة روائع السنباطي (فيديو)

مى فاروق، فيتو
مى فاروق، فيتو

تألقت المطربة مى فاروق أثناء مشاركتها بحفل ليلة روائع الموسيقار رياض السنباطي، المُقامة حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 بالمملكة  العربية السعودية، وقدمت مى رائعة كوكب الشرق أم كلثوم ورياض السنباطي وهى أغنية “الأطلال” كاملةً وسط تفاعل جماهيري ضخم.

 

وتقول كلماتها: 
يا فؤادي، يا فؤادي لا تسل أين الهوى
كان صرحًا من خيالٍ فهوى
يا فؤادي، يا فؤادي لا تسل أين الهوى
كان صرحًا من خيالٍ فهوى
إسقني واشرب على أطـلاله
واروِى عني طالما الدمع روى
إسقني واشرب على أطـلاله
واروِى عني طالما الدمع روى
كيف ذاك الحب أمسى خبرًا
وحديثا من أحاديث الجـوى
لست أنساك وقـد أغريتنـي
بفمٍ عـذب المنـاداة رقيـق
لست أنساك وقـد أغريتنـي
بفمٍ عـذب المنـاداة رقيـق
لست أنساك وقـد أغريتنـي
بفمٍ عـذب المنـاداة رقيـق
ويـدٍ تمتـد نحـوي
كـيـدٍ من خلال الموج مدّت لغريق
وبريقٍ يظمـأ السـاري لـه
أين في عينيك ذيّاك البـريق
يا حبيبًا زرت يومـًا أيكـه
طائر الشـوق أغنـي ألمـي
يا حبيبًا زرت يومـًا أيكـه
طائر الشـوق أغنـي ألمـي
يا حبيبًا زرت يومـًا أيكـه
طائر الشـوق أغنـي ألمـي
لك إبطـاء المـذل المنعـم
وتجنـي القـادر المحتكـم
وحنيني لك يكوي أضلعـي
والثواني جمرات في دمـي
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
آه من قيدك أدمى معصمـي
لم أبقيه ومـا أبقـى عليّ
ما احتفاظي بعهود لم تصنها
وإلام الأسـر والدنيـا لديّ
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
آه من قيدك أدمى معصمـي
آه من قيدك أدمى معصمـي
لم أبقيه ومـا أبقـى عليّ
ما احتفاظي بعهود لم تصنها
وإلام الأسـر والدنيـا لديّ
أين من عيني حبيب، ساحـر
فيـه عـز وجـلال وحيـاء
أين من عيني حبيب، ساحـر
فيـه عـز وجـلال وحيـاء
واثق الخطوة يمشـي ملكـًا
ظالم الحسن، ظالم الحسن
ظالم الحسن، ظالم الحسن شهي الكبريـاء
عبق السحر كأنفاس الربـى
ساهم الطرف كأحلام المساء
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
آه من قيدك أدمى معصمـي
لم أبقيه ومـا أبقـى عليّ
مع احتفاظي بعهود لم تصنها
وإلام الأسـر والدنيـا لديّ
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
أعطني حريتي أطلـق يديّ

ما احتفاظي بعهود لم تصنها
وإلام الأسـر والدنيـا لديّ
أين من عيني حبيب، ساحـر
فيـه عـز وجـلال وحيـاء
أين من عيني حبيب، ساحـر
فيـه عـز وجـلال وحيـاء
أين من عيني حبيب، ساحـر
فيـه عـز وجـلال وحيـاء
واثق الخطوة يمشـي ملكـًا
واثق الخطوة يمشـي ملكـًا
واثق الخطوة يمشـي ملكـًا
ظالم الحسن، ظالم الحسن
ظالم الحسن، ظالم الحسن شهي الكبريـاء
عبق السحر كأنفاس الربـى
ساهم الطرف كأحلام المساء
أيـن منـي مجلـس أنـت به
فتنة تمـت سناء وسنـى
أيـن منـي مجلـس أنـت به
فتنة تمـت سناء وسنـى
وأنـا حـب وقلـب هـائم
وفـراش حائـر منـك دنـا
ومن الشوق رسـول بيننـا
ونديـم قـدم الكـأس لـنـا
ومن الشوق رسـول بيننـا
ونديـم قـدم الكـأس لـنـا
ومن الشوق رسـول بيننـا
ونديـم قـدم الكـأس لـنـا
هل رأى الحب سكارى، سكارى مثلنا؟
هل رأى الحب سكارى، سكارى مثلنا؟
كم بنينا مـن خيـال حولنـا
ومشينا فـي طريـق مقمـر
ومشينا فـي طريـق مقمـر
تثـب الفرحـة فيـه قبلنـا
وضحكنا ضحك طفلين معـًا
وعدونـا فسبقـنـا ظلـنـا
 

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يقظة طاحت بأحلام الكـرى
وتولى الليل والليل صديـق
وإذا النـور نذيـرٌ طـالـعٌ
وإذا الفجر مطلٌ كالحريـق
وإذا النـور نذيـرٌ طـالـعٌ
وإذا الفجر مطلٌ كالحريـق
وإذا النـور نذيـرٌ طـالـعٌ
وإذا الفجر مطلٌ كالحريـق
وإذا الدنيـا كمـا نعرفـهـا
وإذا الدنيـا كمـا نعرفـهـا
وإذا الأحباب كلٌّ فى طريق
أيـهـا السـاهـر تغـفـو
تذكـر العهـد وتصـحـو
أيـهـا السـاهـر تغـفـو
تذكـر العهـد وتصـحـو
وإذا مـا الـتـأم جــرحٌ
جــدّ بالتـذكـار جــرحُ
أيـهـا السـاهـر تغـفـو
تذكـر العهـد وتصـحـو
وإذا مـا الـتـأم جــرحٌ
جــدّ بالتـذكـار جــرحُ
فتعـلـم كـيـف تنـسـى
وتعـلـم كـيـف تمـحـو
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
مـا بأيدينـا خلقنـا تعسـاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
مـا بأيدينـا خلقنـا تعسـاء
ربمـا تجمعـنـا أقـدارنـا
ذات يوم بعد ما عز اللقـاء
فـإذا أنكـر خــل خـلـه
وتلاقينـا لقـاء الغـربـاء
ومضى كـل إلـى غايتـه
لا تقل شئنا فـإن الحظ شاء
فإن الحظ شاء، فإن الحظ شاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
مـا بأيدينـا خلقنـا تعسـاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
مـا بأيدينـا خلقنـا تعسـاء
ربمـا تجمعـنـا أقـدارنـا
ذات يوم بعد ما عز اللقـاء
فـإذا أنكـر خــل خـلـه
وتلاقينـا لقـاء الغـربـاء
ومضى كـل إلـى غايتـه
لا تقل شئنا فـإن الحظ شاء
فإن الحظ شاء، فإن الحظ شاء

 

حفل روائع رياض السنباطي

ويضم حفل روائع السنباطي كلًّا من شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وريهام عبد الحكيم ومي فاروق وصابر الرباعي وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني، ومن المقرر أن يقدم هؤلاء النجوم باقة من ألحان رياض السنباطي.

ويأتي الحفل تكريما لمسيرة الموسيقار الراحل رياض السنباطي، ويشارك فيه عدد من النجوم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

والموسيقار رياض السنباطى، أحد عباقرة الزمن الجميل، واحد من جيل العمالقة، جيل زكريا أحمد، والقصبجي، وعبد الوهاب، وأسمهان، وأم كلثوم التي وصفته بـ "العبقري" هو آخر الكلاسيكيين المبدعين.


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اغنية الاطلال المطربة مي فاروق الموسيقار رياض السنباطي رياض السنباطي كوكب الشرق ام كلثوم كوكب الشرق موسم الرياض 2023 موسم الرياض

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