الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مروة عبد المنعم: بنتي اتحجبت وكفاية تنمر يا جماعة

مروة عبد المنعم وابنتها،
مروة عبد المنعم وابنتها، فيتو

أعلنت الفنانة مروة عبد المنعم ارتداء ابنتها للحجاب، حيث إنها نشرت مجموعة صور برفقتها، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وعلقت مروة عبد المنعم: “فخورة ببنتي أيوة بنتي اتحجبت وأنا لسه كفاية بقي تنمر يا جماعة وكلام غريب بسمعه”.

 

وأضافت مروة: "وإزاي البنت اتحجبت وماماتها لأ.. يا جماعة اللي هيحاسبني بس هو ربنا.. هو اللي عالم بالخبايا.

معاناة مروة عبد المنعم

 ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة مروة عبد المنعم قد قالت: "طلاقي كان أصعب من اتهامي في قضية الخادمة اللى توفت عندي في البيت".


وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": "طلاقي له رهبة زي الموت ومرعب، ومريت بظروف صعبة من وفاة والدي ثم اتهامي في قضية الخادمة ثم انفصالي عن زوجي".

 

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وتابعت مروة عبد المنعم: "بعد انفصالي عن زوجي بعت شقتي علشان أصرف علي بنتي، ولحد دلوقتي مش عارفة ليه المنتجين بعدوا عني ومش بيجيلي شغل من 2016 ويمكن الموضوع مرتبط بقضية اتهامي في قضية وفاة الخادمة رغم اني حصلت علي البراءة في القضية"

 

مروة عبد المنعم: “تامر حسني لم يتواصل معي منذ آخر عمل بيننا” 

في وقت سابق، علقت الفنانة مروة عبد المنعم، على تصريحاتها الأخيرة التي أدلت بها بشأن خذلانها من أصدقائها في الوسط الفني بسبب تخليهم عنها في أزمتها.


 

وقالت الفنانة مروة عبد المنعم في تصريح خاص لـ “فيتو”، إن تامر حسني بالفعل لم يتواصل معها منذ آخر عمل فني جمع بينهما، متابعة: “أنا مهما حصل تامر هيفضل هو سبب شهرتي ونجاحي”.

 

وأضافت: “وأنا مابنساش لأي حد أي حاجة حلوة عملها لي، وطبعا لو تواصل معايا هشتغل معاه وأنا فخورة”.

 

وتصدرت الفنانة مروة عبد المنعم مؤشرات بحث جوجل عربيًّا ومختلف تريندات السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد أن انهارت في البكاء على الهواء مباشرة خلال لقاء تليفزيوني أثناء حديثها عن الأشخاص الذين تخلوا عنها داخل الوسط الفني في محنتها وأسباب ابتعادها عن الساحة.

مروة عبد المنعم 

وقالت مروة عبد المنعم: “أنا وقفت جنب نفسي، ما حدش وقف جنبي بعد ربنا، ربنا ده عظيم وكريم، بقعد ساعات أقول أنا بصرف السنة دي إزاي.. كمان د. أشرف زكي وقف معايا، إدوارد كان وقتها معايا، وما كانش كتير، ودول اللي كانوا واقفين معايا، ومش هقول مين اتخلى عني، وفيه ناس استنيت إن هما يبقوا معايا ومزعلني أوي ومش عايز أقول مين”.

 

وتابعت: “كنت متخيلة إن تامر حسني هيسأل عليَّ، وخاصةً كان لسة في عمر وسلمى حصل له موقف، ورُحت له مع إني لسة ما كنتش صاحبته، والناس اللي بينا عشرة شغل فقط ما سألوش عليَّ، احنا مش عشرة خروج، وتامر من الناس اللي قريبة مني، وما بعتش ولا رسالة ولا كلمني، أحمد صفوت من الناس اللي وقفوا معايا، وأحمد زاهر وقف معايا في حاجات كتير جدًّا”.

 

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