الجمعة 01 ديسمبر 2023
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اقتصاد

تغطيات وضوابط وثيقة الحوادث الشخصية

التأمين ضد الحوادث،
التأمين ضد الحوادث، فيتو

 وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم والعجز الكلي المؤقت نتيجة حادث، والحادث هو حدث غير مخطط له وغير متوقع يؤثر في الفرد، مثل السقوط على الدرج  والانزلاق وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى التغطية ضد الحوادث، تغطي وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية النفقات الطبية ذات الصلة. 


ويمكن لأي شخص شراء هذا التأمين لتغطية نفسه ضد الحوادث بغض النظر عن مجال عمله
التأمين ضد الحوادث الشخصية متناهي الصغر صالح فقط داخل مصر للتغطية في الخارج.

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تغطيات وثيقة الحوادث الشخصية 

يضمن هذا النوع من التأمين تعويضًا – طبقًا للمبلغ المحدد بالوثيقة – للمؤمن عليه حال تعرضه لحادث أدى إلى إصابته بعجز مستديم (كلي / جزئي) أو عجز كلي مؤقت، أما إذا أدت الإصابة الناتجة عن الحادث إلى وفاة المؤمن عليه، فإن مبلغ التأمين يؤدى بالكامل إلى المستفيدين المذكورين بالوثيقة أو الورثة الشرعيين.

 

تأمين الحوادث الشخصية للأفراد

يضمن للأفراد مبلغًا من التأمين في حالة وقوع حادث يؤدي إلى الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو دفعات أسبوعية في حالة العجز الكلي المؤقت.

 

تغطيات هذا النوع من التأمين يغطى الأخطار التى تصيب الإنسان وهي:

الوفاة (و فى هذه الحالة يتم تعويض الوراثة).
العجز الكلي المستديم.
العجز الجزئي المستديم.
العجز الكلي المؤقت (يتم صرف دفعات أسبوعية).
 

تغطيات التأمين لأصحاب الأعمال 

هذا التأمين مصمم لأصحاب العمل الذين يرغبون بتأمين موظفيهم ممن يمارسون مهنة محددة ويرغبون بحماية موظفيهم وورثتهم من الأضرار التي تنشأ عن تعرضهم لحوادث.

 

التغطيات التأمينية:

  • يغطي هذا التأمين الضرر أو الخسارة الناتجة عن:

في حالة الوفاة نتيجة لحادث مفاجئ وغير متوقع بحيث يدفع مبلغ التأمين المتفق عليه كاملًا.

وحالة العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الناتج عن حادث مفاجئ وغير متوقع وكذلك نفقات العلاج الطبي وفي هذه الحالة تدفع نسبة من مبلغ التأمين المتفق عليه.

تغطية العجز الكلي المؤقت بسبب حادث

 

احتساب قيمة الأقساط التأمينية:

يتم احتساب الأقساط التأمينية بناء على أعمار الموظفين المؤمن لهم ومبلغ التأمين الإجمالي، بالإضافة إلى إجراءات السلامة العامة، طبيعة العمل، الدخل السنوي للفرد وأخيرًا المخاطر المغطاة.
 

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