الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

خلال 24 ساعة، حملات أعلى الطرق تحرر ‏68716 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة من ضبط
خلال 24 ساعة من ضبط ‏68716 مخالفة مرورية؛ فيتو

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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 وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (68716) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (13494) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (121) مخالفة السير بدون تراخيص، (2335) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (128) مخالفة دراجة نارية، (18) مخالفة موقف عشوائى، (4) مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق 


 

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