القضاء على بؤرتين لتجارة الحشيش والآيس فى جرجا وطامية

نجحت أجهزة مكافحة المخدرات فى القضاء على بؤرتين لتجارة مخدري الحشيش والآيس فى جرجا وطامية بقيمة مضبوطات بلغت 2.4 مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) تخصص نشاطه فى الإتجار بمخدر الآيس "الشابو" مُتخذ من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (2,500 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 بندقية خرطوش - فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض – ميزان حساس).



بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,250,000 جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



ضبط عناصر تشكيل عصابى بالفيوم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة طامية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بإحدى المزارع بدائرة المركز.. وبحوزتهم (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو).



و بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,200,000 جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

