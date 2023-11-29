الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

بعصا غليظة.. عاطل ينهي حياة شقيقه في الدقهلية

عاطل ينهي حياة شقيقه
عاطل ينهي حياة شقيقه في الدقهلية، فيتو

شهدت قرية منشأة النصر مركز شربين في محافظة الدقهلية قيام عاطل بإنهاء حياة شقيقه، وذلك بعد تعديه عليه بالضرب باستخدام عصا غليظة تسببت في إصابته باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وعظام الوجه وجرح قطعي بالشفة العلوية، واشتباه كسر بالساعد الأيمن، ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الطوارئ الجامعي متأثرا بإصابته

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال  مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، "محمود.ا.م " 52 عاما، سائق ومقيم قرية منشاة النصر، دائرة المركز مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وكسر بعظام الوجه وجرح قطعى بالشفة العلوية واشتباه كسر بالساعد الأيمن وتوفي عقب وصوله.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، بالفحص وسؤال زوجة المتوفى " حمدية م،ع" 38 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، اتهمت شقيق زوجها ويدعى محمد.ا.م، 46عاما، عاطل مهتز نفسيا ومقيم بذات العنوان بالتعدي على زوجها بالضرب بعصا خشبية شومة، محدثا إصابته التي أودت بحياته وعللت ذلك لمعاناته من مرض نفسي.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم، وبمواجهته هذى بعبارات غير مفهومة.

وتحررعن ذلك المحضر رقم18978 جنح مركز شربين، والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وعلى صعيد آخر، كانت شهدت الدقهلية أمس  واقعة مماثلة، حيث تخلص أخ من شقيقه بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية بعدما دهسه بسيارته لخلافات بينهما على الميراث.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال  مستشفى طوارئ المنصورة، محمود عبدالهادي محمد علي شملول، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، بالفحص وسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية في طريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث.

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