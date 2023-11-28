الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع طالب دهسته سيارة طائشة بالقليوبية

مصرع طالب بالقليوبية،
مصرع طالب بالقليوبية، فيتو

لقى الطالب محمد معتز 18 عاما، طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية مصرعه، إثر دهسه من سيارة طائشة، اثناء ذهابه للتمرين بقرية صنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية. 

جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب العام ثم تم نقله لمستشفى الحسين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

بالصور، مصرع طالب دهسا أثناء عبوره الطريق بحلوان

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بمصرع الطالب محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بمحافظة القليوبية، اثر دهس سيارة طائشة له اثناء ذهابه للتمرين. 

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جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطالب اثر عدة اصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة اودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام لمستشفى الحسين. 

حرر محضر بالواقعة والقى القبض على المتهم وأمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيله بكفالة مالية.

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