الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المرشد الإيراني يتراجع: لم نقل يومًا ارموا اليهود والصهاينة في البحر

علي خامنئي، فيتو
علي خامنئي، فيتو

نفى المرشد الإيرانى علي خامنئي، اليوم، ما نسب إلى إيران حول قولها، إنه يجب رمي اليهود والصهاينة في البحر، الأمر الذي اعتبر تطورا لافتا فى تراجع حدة التصريحات بين طهران وتل أبيب.

يجب رمي اليهود والصهاينة في البحر 

وقال المرشد الإيراني على خامنئي، في تغريدة على حسابه العربي الرسمي بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء: "يكذب بعض الأشخاص في العالم حين يدّعون أن إيران تقول: يجب رمي اليهود والصهاينة في البحر".

وتابع علي خامنئي مؤكدًا، أن "إيران لم تقل ذلك أبدا"، أوضح أن طهران تعتبر أن "أصوات الناس هي من يحدد مصير الصهاينة".

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وفي ما يتعلق بالعدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي على يد الاحتلال الإسرائيلي، عقب عملية طوفان الأقصى، اعتبر المرشد الإيراني، أن "الحكومة التي ستتشكل بأصوات الشعب الفلسطيني ستقرر هل الذين جاءوا من دول أخرى سيبقون أو يرحلون" في إشارة إلى الإسرائيليين والصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.

تراجع موقف المرشد الإيراني تجاه إسرائيل

وكان ثلاثة مسؤولين كبار كشفوا الأسبوع الماضي أن المرشد الإيراني علي خامنئي، أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عندما التقيا في طهران أوائل نوفمبر، أن بلاده لن تخوض حربا نيابة عن حماس، خاصة أن الحركة لم تبلغ طهران بموعد طوفان الأقصى

كما أضافوا أن خامنئي أكد لهنية في الوقت عينه أن بلاده ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة، لكن دون التدخل بشكل مباشر، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

كما ذكر مسؤول من حماس أن المرشد الإيراني حث هنية على إسكات تلك الأصوات في الحركة التي تدعو علنًا طهران وحليفها حزب الله إلى الانضمام للمعركة.

دور إيران فى الحرب الإقليمية

وبعد تسرب تلك الأخبار، نفت إيران صحة تلك المعلومات وطالبت من وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنقله خصوصا أنها اعتمدت على مصادر مجهلة.

ومنذ تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت وتيرة التهديدات من قبل فصائل ومجموعات مدعومة إيرانيًا سواء في العراق أو سوريا ولبنان، فضلا عن اليمن.

فيما حذر العديد من الدول الغربية والمحللين على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة إلى صراع إقليمي أوسع.

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