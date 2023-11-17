الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

صحيفة إيرانية تنفي مزاعم رويترز حول تخلي خامنئي عن حماس

لقاء المرشد الإيراني
لقاء المرشد الإيراني وإسماعيل هنية، فيتو

الهجوم البري على غزة، نفت صحيفة "خط حزب الله" التابعة لمكتب المرشد الإيراني ما ورد في تقرير لوكالة "رويترز" حول تفاصيل اللقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والمرشد الإيراني علي خامنئي.


تفاصيل لقاء رئيس حماس والمرشد الإيراني

 

نفت صحيفة "خط حزب الله" في تقرير لها اليوم الجمعة، الأنباء التي تداولتها وكالة الأنباء رويترز حول تفاصيل اللقاء الأخير للمرشد الإيراني، علي  خامنئي  مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مؤكدة أن تقرير الوكالة "كذب بالمطلق".


ويأتي ذلك بعدما نفت حركة حماس في بيان صادر عنها صحة الأنباء التي تداولتها وكالة رويترز ، والتي تدعي أن المرشد الإيراني أبلغ إسماعيل هنية، أن طهران لن تتدخل في الحرب مع إسرائيل بسبب غزة.

Advertisements

اقرأ أيضا:

حماس تنفي ما نشرته رويترز حول لقاء إسماعيل هنية والمرشد الإيراني

 


وفي التقرير الذي نشرته وكالة رويترز والذي تزعم فيه أنها نقلت عن 3 مسؤولين كبار قولهم بأن "الزعيم الأعلى الإيراني وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر، قائلا إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن الجمهورية الإسلامية لن تدخل الحرب نيابة عنها".

 

اتساع نطاق الحرب في غزة

 

وأضاف المسؤولون، حسب "رويترز"، أن خامنئي قال لإسماعيل هنية إن "إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي لحركة حماس، لكن دون التدخل بشكل مباشر".
ويأتي ذلك في ظل الهجمات المكثفة التي تشنها الفصائل المدعومة من إيران في سوريا والعراق واليمن ضد القوات الأمريكية وميناء إيلات الإسرائيلي تضامنا مع المقاومة. 
وحذرت إيران في وقت سابق من خطورة توسع دائرة القتال خارج قطاع غزة، خاصة مع تدخل حزب الله في المعركة ضد جيش الاحتلال تضامنا مع المقاومة الفلسطينية.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان أمس  الخميس، إن الجماعات التي تهاجم مصالح الولايات المتحدة بالعراق وسوريا اتخذت قراراتها بنفسها.


واكد وزير الخارجية الإيراني لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "اتساع نطاق الحرب في غزة أمر حتمي" بسبب "العدوان" الإسرائيلي المتزايد، وفق ما نقلته قناة "برس تي.في".

txt

حماس تنفي ما نشرته رويترز حول لقاء إسماعيل هنية والمرشد الإيراني

txt

رويترز: تعليق مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهجوم البري على غزة غزة حماس إسماعيل هنية المرشد الإيراني على خامنئي المرشد الايراني رويترز إيران

مواد متعلقة

تعليق مفاجئ من إيران على استهداف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا

حماس تنفي ما نشرته رويترز حول لقاء إسماعيل هنية والمرشد الإيراني

رويترز: تعليق مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال

رويترز: إسقاط طائرة مُسيرة مفخخة قرب قاعدة عين الأسد بالعراق

الأكثر قراءة

رد فعل إمام عاشور بعد استبعاده من المنتخب

تحذير عاجل، منخفض جوى عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

القسام تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي الذي مات خوفا من جيش الاحتلال (فيديو)

الجنائية الدولية تتلقى طلب فتح تحقيق في العدوان الإسرائيلي على غزة من 5 دول

تشمل 3 بنوك مصرية.. خطة لطرح الأصول الحكومية لتوفير العملة الصعبة.. تحركات كبيرة لوزارة المالية.. وخبراء يكشفون المكاسب

كتائب القسام تنشر فيديو لعملية استهداف جنود إسرائيليين متحصنين في منزل (فيديو)

بوتين يقترح حلولًا للخلاص من التوترات الحالية بالعالم

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي تاريخي على مستوى إفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

بلع لمونة كاملة، إنقاذ حياة مريض خمسيني في المنصورة أصيب بانسداد معوي

عصام السقا يشارك في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

شاب فلسطيني: الشعب المصري عظيم ولا أحد يحبنا في العالم بقدرهم (فيديو)

من أصول عربية وتتحدث 9 لغات، سفيرة أمريكا الجديدة لدى القاهرة تقدم أوراق اعتمادها (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه

أهم 5 أنشطة اقتصادية تستحوذ على أكبر نسبة مشتغلين خلال الربع الثالث من 2023

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية والحزن

مفتي الجمهورية: الشريعة لم تقف عاجزة عن مراعاة المستجدات وليست عقبة أمام أي تقدم

أحاديث نبوية عن المطر والرعد والبرق والبَرَدَ والريح يجهلها البعض

المزيد
الجريدة الرسمية