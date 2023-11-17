صحيفة إيرانية تنفي مزاعم رويترز حول تخلي خامنئي عن حماس

الهجوم البري على غزة، نفت صحيفة "خط حزب الله" التابعة لمكتب المرشد الإيراني ما ورد في تقرير لوكالة "رويترز" حول تفاصيل اللقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والمرشد الإيراني علي خامنئي.



تفاصيل لقاء رئيس حماس والمرشد الإيراني

نفت صحيفة "خط حزب الله" في تقرير لها اليوم الجمعة، الأنباء التي تداولتها وكالة الأنباء رويترز حول تفاصيل اللقاء الأخير للمرشد الإيراني، علي خامنئي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مؤكدة أن تقرير الوكالة "كذب بالمطلق".



ويأتي ذلك بعدما نفت حركة حماس في بيان صادر عنها صحة الأنباء التي تداولتها وكالة رويترز ، والتي تدعي أن المرشد الإيراني أبلغ إسماعيل هنية، أن طهران لن تتدخل في الحرب مع إسرائيل بسبب غزة.

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وفي التقرير الذي نشرته وكالة رويترز والذي تزعم فيه أنها نقلت عن 3 مسؤولين كبار قولهم بأن "الزعيم الأعلى الإيراني وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر، قائلا إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن الجمهورية الإسلامية لن تدخل الحرب نيابة عنها".

اتساع نطاق الحرب في غزة

وأضاف المسؤولون، حسب "رويترز"، أن خامنئي قال لإسماعيل هنية إن "إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي لحركة حماس، لكن دون التدخل بشكل مباشر".

ويأتي ذلك في ظل الهجمات المكثفة التي تشنها الفصائل المدعومة من إيران في سوريا والعراق واليمن ضد القوات الأمريكية وميناء إيلات الإسرائيلي تضامنا مع المقاومة.

وحذرت إيران في وقت سابق من خطورة توسع دائرة القتال خارج قطاع غزة، خاصة مع تدخل حزب الله في المعركة ضد جيش الاحتلال تضامنا مع المقاومة الفلسطينية.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان أمس الخميس، إن الجماعات التي تهاجم مصالح الولايات المتحدة بالعراق وسوريا اتخذت قراراتها بنفسها.



واكد وزير الخارجية الإيراني لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "اتساع نطاق الحرب في غزة أمر حتمي" بسبب "العدوان" الإسرائيلي المتزايد، وفق ما نقلته قناة "برس تي.في".

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