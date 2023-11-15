الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خامنئي يحسم النقاش حول دخول إيران الحرب، ويبلغ هنية بالقرار

خامنئي وهنية،فيتو
خامنئي وهنية،فيتو

أفادت وكالة "رويترز" اليوم، نقلا عن مصادر قولها: إن المرشد الإيراني، آية على خامنئي، أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن إيران لن تدخل الحرب مع إسرائيل نيابة عن حركة حماس.

خامنئي يرفض دخول إيران الحرب

قال 3 مسئولين كبار وفق "رويترز"،  إنّ المرشد الأعلى الإيراني وجّه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر، مشيرًا إلى أن حماس لم تبلغ إيران بعملية الطوفان فى 7 أكتوبر، وبالتالي، فإن طهران لن تدخل الحرب نيابة عنها.

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وقال علي خامنئي، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة، لكن دون التدخل مباشرةً، بحسب المسئولين الذين تحدثوا للوكالة، وهم من إيران وحماس مطلعين على المناقشات، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، حتى يتسنى لهم التحدث بحرية.

المرشد الإيراني يبلغ هنية بقرار الحرب

وذكر مسئول من "حماس" لـ"رويترز" أن المرشد الإيراني طالب هنية بإسكات تلك الأصوات في الحركة الفلسطينية التي تدعو علنًا إيران وحليفتها اللبنانية القوية جماعة حزب الله إلى الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل بكامل قوتهما.

 

وأكدت ثلاثة مصادر قريبة من حزب الله، أن الجماعة فوجئت أيضًا بالهجوم الذي شنته حماس الشهر الماضي، والذي أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي، وأنّ مقاتلي الجماعة لم يكونوا في حالة تأهب حتى في القرى القريبة من الحدود التي شكلت الخطوط الأمامية في حربها مع إسرائيل عام 2006، وكان لا بد من استدعائهم بسرعة. وقال قيادي في حزب الله: "لقد استيقظنا على الحرب".

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