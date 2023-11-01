المرشد الأعلى الإيراني يدعو إلى وقف تصدير النفط والغذاء لإسرائيل

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، دعا إلى وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل.

وقف فوري للجرائم الإسرائيلية

وحسب “تسنيم”، قال خامنئي، إنه “يجب على الدول الإسلامية أن تطالب بوقف فوري للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، اتهم المرشد الأعلى الإيراني، الولايات المتحدة "بتوجيه" الضربات التي تنفذها إسرائيل على غزة ردا على هجوم 7 أكتوبر.

خطاب في طهران

وأكد خامنئي، خلال خطاب في طهران، أن أمريكا شريك واضح للمجرمين.

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الجريمة التي ترتكب في غزة

وقال المرشد الأعلى الإيراني: "توجه الولايات المتحدة بطريقة ما الجريمة التي ترتكب في غزة"، مضيفا أن أيدي الأمريكيين "ملوثة بدماء المظلومين والأطفال والمرضى والنساء وغيرهم".