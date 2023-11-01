الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

المرشد الأعلى الإيراني يدعو إلى وقف تصدير النفط والغذاء لإسرائيل

المرشد الأعلى الإيراني،
المرشد الأعلى الإيراني، فيتو

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، دعا إلى وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل.

وقف فوري للجرائم الإسرائيلية

وحسب “تسنيم”، قال خامنئي، إنه “يجب على الدول الإسلامية أن تطالب بوقف فوري للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، اتهم المرشد الأعلى الإيراني، الولايات المتحدة "بتوجيه" الضربات التي تنفذها إسرائيل على غزة ردا على هجوم 7 أكتوبر.

خطاب في طهران

وأكد خامنئي، خلال خطاب في طهران، أن أمريكا شريك واضح للمجرمين.

Advertisements

الجريمة التي ترتكب في غزة

وقال المرشد الأعلى الإيراني: "توجه الولايات المتحدة بطريقة ما الجريمة التي ترتكب في غزة"، مضيفا أن أيدي الأمريكيين "ملوثة بدماء المظلومين والأطفال والمرضى والنساء وغيرهم".

ثمن الحرب مؤلم، وزير إسرائيلي يعترف بفشل العدوان على غزة

اصطفاف 80 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لنقل المصابين من أهالي غزة للعلاج في مصر (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

طوفان الأقصى غزة إيران فلسطين

مواد متعلقة

زعيم كوريا الشمالية يصدر أمرا عاجلا بمساعدة فلسطين

نواب ديمقراطيون ينتقدون انحياز بايدن تجاه إسرائيل ضد فلسطين

أغنية "راجعين" تجمع 25 فنانًا من الوطن العربي لدعم فلسطين

مجلس جامعة أسيوط يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

ضياء رشوان: الاحتلال منع أمين الأمم المتحدة والمدعي العام للجنائية الدولية من دخول فلسطين

الأكثر قراءة

داليا زيادة، حكايات الحقوقية المثيرة للجدل.. أدانت طوفان الأقصى.. وطالبت الاحتلال بقتل الفلسطينيين..وهاجمت الأزهر وسخرت من محمد صلاح

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

خبير موارد مائية يكشف كارثة جديدة في سد النهضة تظهرها الأقمار الصناعية

السيسي يجتمع مع رئيسي الحكومة والبنك المركزي ووزراء المالية والبترول

كتائب القسام تنجح في تدمير 4 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

الدوري الإفريقي، جماهير الأهلي تتزين بعلم فلسطين قبل التوجه لاستاد القاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

في بريطانيا، مركز شرطة بدون زنزانة وراحة 5 ساعات يوميا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 1-11-2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الموقع 512.. لغز القاعدة السرية الأمريكية في إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

3 مصائب تلحق من يتتبع عورات الناس والغيبة مباحة في هذه الأحوال

معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية